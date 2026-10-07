El Observatorio de la Política China y el Igadi retoman el diálogo de Oriente y Occidente

Momento del curso impartido en Humanidades Daniel Alexandre

La Facultade de Humanidades e Documentación volverá a ser escenario de las IV jornadas ‘Ferrol no Mundo do Século XXI: Ferrol e Galicia no diálogo Oriente-Occidente’, que organizan el Campus Industrial de Ferrol y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi–, en colaboración con el Observatorio de la Política China –OPCh–. Precisamente, estas entidades fueron protagonistas ayer de un curso celebrado en las mismas instalaciones, principalmente enfocado al alumnado del grado en Relacións Internacionais, que sirvió de preámbulo a estas temáticas con perspectiva global.

El papel actual de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 o la relevancia creciente de Asia en la configuración del orden mundial fueron algunos de los pilares fundamentales de la formación, que contó con la participación del director del Igadi, Christoph Schreinmoser; del director adjunto del OPCh, Daniel González Palau, y de la responsable de Comunicación de la ONU para España y Andorra, Leticia Álvarez Reguera.

Jornadas

El miércoles 28, a partir de las 16.00 horas, tendrán lugar las jornadas sobre economía, inversión, cultura y conocimiento mutuo, que contarán con el periodista Tino Santiago para la presentación.

La programación incluye tres mesas redondas, a las 16.30, 17.30 y 18.45 horas, y las personas interesadas en recibir más información sobre esta propuesta, con entrada libre hasta completar aforo, pueden enviar un correo a info@igadi.gal.