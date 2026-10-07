El GALP Golfo Ártabro Norte comparte sinergias con grupos de acción local de Ibiza y Formentera

Visita de grupos de Ibiza y Formentera Cedida

Una comitiva del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y Formentera, integrado por un equipo técnico, representantes del sector pesquero y público, visitó este miércoles diversos puntos del territorio del Grupo de Acción Local Golfo Ártabro Norte, con el fin de conocer de primera mano los proyectos subvencionados a través de los Fondos europeos marítimos de pesca y acuicultura –Fempa– que se han desarrollado en esta zona.

La visita comenzó en Pontedeume, donde la edila de Promoción Ecomómica, Ángela Piñeiro, y el primer teniente de alcalde, José Simoes Couceiro, acompañados de la gerente del GALP, Tamara Tilve, recibieron al grupo y les explicaron el proyecto que se está desarrollando en colaboración con la Cofradía de Pontedeume, ‘Saberes e sabores’, para la creación de una ruta marinera en la villa.

Además, actividades como el taller náutico móvil, con asistencia a flote, el ‘Espacio Amares’, promovido desde la Cofradía de Ares; o ‘Miño circular 360’ del pósito miñés fueron otras experiencias abordadas en este encuentro, en el que también se visitó la ‘Panadería Patricio’, que recibió en otra convocatoria fondos del GALP para la creación de una nueva línea de elaborados con productos del mar, tales como las algas.

La visita continuó por la cabecera de comarca y así se desplazaron a Ferrol, donde fueron recibidos por la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que destacó la relación “histórica, económica e social” que Ferrol mantiene con el mar y que forma parte de la identidad de la ciudad, con posibilidades de diversificación y puesta en valor de productos pesqueros locales.

En la Cofradía de pescadores ferrolana conocieron experiencias beneficiadas con estos fondos y la técnica Gabriela Bustabad informó de proyectos como ‘Nós mariñeir@s’, que tuvo como protagonista al barrio de Ferrol Vello.

El patrón mayor, Gustavo Chacartegui, dio cuenta de otras inversiones financiadas con fondos europeos como el proyecto de pescadería situado en la propia Cofradía.

Una degustación de elaboraciones con productos propios puso fin a la visita.