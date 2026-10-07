Despliegue de bomberos y Policía Local en Esteiro al derribar un camión un poste

El cableado caído al lado del CEIP de Esteiro Jorge Meis

Dos patrullas de la Policía Local de Ferrol y una dotación de los Bombeiros tuvieron que desplazarse este miércoles a la confluencia de la carretera de Caranza con la avenida de Vigo, a la altura del CEIP de Esteiro, para asistir a un camionero que había derribado un poste al engancharse su vehículo con el cableado de la vía.

El aviso llegó en torno a las 11.30 horas, cuando el tráiler, que circulaba en sentido ascendente hacia la plaza Ferrándiz y cargaba con un tractor, no vio que había varios filamentos que no iba a poder sortear por la altura excesiva de su remolque. Al continuar con la marcha, acabó por derribar el poste, que tuvieron que liberar después los efectivos de A Gándara.

Por su parte, los agentes dieron los avisos pertinentes para alertas a la compañía de suministro y se encargaron de regular el tráfico en la zona, puesto que el camión estuvo parado en el cruce algo más de una hora.

Otros sucesos

Asimismo, los Bombeiros de Ferrol tuvieron otras intervenciones en la jornada de este miércoles, empezando por un acceso a vivienda en la calle María, en la manzana que va de Concepción Arenal a Coruña, donde desplazaron a dos vehículos y seis efectivos.

Tiempo después, los profesionales acudieron a la calle Real, con un camión y cuatro bomberos. Fueron alertados por particulares de que se había percibido un fuerte olor a gas en la zona más próxima a la esquina con la calle Coruña, donde se ubica el establecimiento La Pera.