Carmen, de Ferrol, es la primera usuaria que entra a vivir en la residencia de mayores de O Bertón

La conselleira Fabiola García y el alcalde José Manuel Rey, entregando un ramo de flores a Carmen, la primera usuaria de la residencia, que es de Ferrol Cedida

La nueva residencia de mayores de la Xunta de Galicia en Ferrol ya está en funcionamiento con la entrada de sus primeros usuarios. Hasta ahora son ya cinco las personas que residen en este centro situado en el barrio de O Bertón, todas ellas de Ferrol y su entorno.

La primera residente que estrenó las instalaciones se llama Carmen y es natural de Ferrol.

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, visitó esta mañana a este primer grupo de usuarios del centro acompañada del alcalde del ayuntamiento, José Manuel Rey Varela.

Esta es la quinta residencia que entra en servicio de los siete que impulsa la Xunta en colaboración con la Fundación Amancio Ortega, tras las de Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra y A Coruña. Estas cinco instalaciones ya en macha, junto con las de Ourense y Vigo que están en construcción, suman un total de 900 plazas públicas.

En el caso del centro de Ferrol son 120 plazas que se irán ocupando de manera progresiva en las próximas fechas hasta alcanzar su pleno rendimiento, para garantizar la adaptación y el bienestar de los usuarios. En su construcción y equipamiento se invirtieron 31 millones de euros, seis más de lo inicialmente previsto.

La residencia de O Bertón abrirá en septiembre, once meses después de la entrega de llaves Más información

Con este nuevo centro la Xunta sigue ampliando la red de plazas de residencias públicas autonómicas, que supera actualmente las 19.000.

El Gobierno gallego está dando un impulso histórico a la atención residencial, con el Plan de inversiones para la construcción, mejora y ampliación de centros municipales y con el Proyecto de nuevas residencias. Dicho Plan supone la puesta en marcha y renovación de 24 centros, a lo que se suma el Proyecto de nuevas residencias recién presentado y que posibilitará la creación de 25 centros y de más de 1.800 plazas. Con estas actuaciones, la Xunta avanza en el compromiso anunciado por el presidente Alfonso Rueda de impulsar 3.500 nuevas plazas residenciales en esta legislatura.