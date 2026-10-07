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Ferrol

Cáritas y el Concello de Ferrol impulsan un grupo de encuentro dirigido a jóvenes 

Redacción Ferrol
07/10/2026 17:46
Casa da Xuventude
Las instalaciones de la Casa da Xuventude, donde se desarrollarán los encuentros
Jorge Meis
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El Ayuntamiento de Ferrol junto a Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol han puesto en marcha el Grupo Motor Juvenil. Se trata de una acción gratuita que se va a desarrollar en la Casa da Xuventude, ubicada en el número 9 de la calle Almendra.

Explican desde el Concello que la propuesta se dirige fundamentalmente a chicas y chicos desde los 14 a los 17 años de edad y que se celebrará entre el segundo y último viernes de cada mes desde las 17.00 a las 19.00 horas, en las referidas instalaciones municipales.

En los encuentros los asistentes realizarán diferentes actividades de ocio y bajo una perspectiva integradora y participativa de quienes asistan a los mismos. Los jóvenes podrán realizar juegos cooperativos y de comunicación así como otro tipo de talleres creativos de arte o manualidades. Asimismo, tendrán la posibilidad de asistir a coloquios sobre prevención en redes sociales, internet y videojuegos, cine forum, acciones deportivas, juegos de mesa y hasta excursiones por el entorno más próximo que irán programando durante los encuentros, que permanecerán activos hasta el próximo mes de junio.

Inscripciones

Desde la organización animan a los jóvenes de la ciudad, con el rango de edad propuesto, a anotarse para poder disfrutar de esta propuesta de ocio social respaldada por Cáritas y el Consistorio ferrolano, pudiendo hacerlo hasta el 14 de octubre. Más información sobre el programa en los teléfonos 633 877 758 (Patricia) y 695 347 837 (Mara).

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