Cae desde Ferrol una red criminal que facilitaba la nacionalidad española a migrantes senegaleses con documentación falsa

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a facilitar la nacionalidad española a migrantes senegaleses mediante el uso de pasaportes falsos, empadronamientos irregulares y otros documentos falsificados. Hay 13 personas detenidas en Ferrol (12) y A Coruña (1), entre los que se encuentran los principales responsables del entramado. Además, se han realizado tres registros domiciliarios en los que se han incautado 24.000 euros en efectivo y 39 pasaportes manipulados.

La investigación policial se inició tras detectarse indicios que apuntaban a que ciudadanos de nacionalidad senegalesa, asentados en distintas localidades de la provincia coruñesa, podrían estar utilizando documentación falsificada para obtener fraudulentamente la nacionalidad española. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que los hechos investigados no constituían actuaciones aisladas, sino que respondían a una actividad organizada y continuada en el tiempo, orientada a facilitar de forma fraudulenta trámites administrativos vinculados a la obtención de derechos y beneficios en materia de extranjería y nacionalidad.

Las diligencias practicadas por los agentes permitieron identificar una estructura delictiva jerarquizada, integrada por responsables y colaboradores con funciones diferenciadas, encargados de captar solicitantes, proporcionar documentación fraudulenta, gestionar empadronamientos irregulares y coordinar los trámites necesarios para dar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos.

Documentación falsificada

Las investigaciones desarrolladas detectaron un procedimiento sistemático por el que cual ciudadanos de nacionalidad senegalesa accedían a la nacionalidad española por opción, mediante la utilización de documentación falsificada principalmente pasaportes de Senegal manipulados, certificados de empadronamiento obtenidos de forma irregular y documentos destinados a acreditar relaciones de filiación inexistentes.

La operativa consistía en la simulación de vínculos familiares entre los solicitantes y terceras personas que asumían ficticiamente la condición de progenitores o familiares directos. Estas personas comparecían ante los organismos competentes, aportando documentación preparada con el fin de aparentar una relación familiar legítima, y cumplir de manera fraudulenta los requisitos exigidos para la adquisición de la nacionalidad española por opción.

Una abogada, implicada

La organización, integrada por varios ciudadanos nacionalizados de origen senegalés y una abogada, se encargaba de coordinar la obtención de la documentación necesaria, la preparación de los comparecientes y la realización de los trámites administrativos correspondientes, proporcionando a los beneficiarios un servicio integral orientado a eludir los controles documentales establecidos por la normativa vigente.