Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Aviso de Bomba Vol. 7

‘Aviso de Bomba’ doble este fin de semana: el viernes en la Urania de Ferrol con tres fenómenos musicales

El proyecto vuelve a la ciudad con Tanque de Tormentas, Nüca y Matar Xente, antes de continuar por Santiago de Compostela

Redacción Ferrol
07/10/2026 05:00
Pablo Sáenz (Nüca) y Román Verdeal, debutaron como Tanque de Tormentas en el aniversario de Ferror Records
Pablo Sáenz (Nüca) y Román Verdeal, debutaron como Tanque de Tormentas en el aniversario de Ferror Records
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los volúmenes 7 y 8 de ‘Aviso de Bomba’, el ciclo musical con sello ferrolano que se desarrolla por distintas salas de Galicia, se celebrarán este mismo fin de semana. Precisamente, el primer encuentro empezará “en casa”, el viernes 9 en la Urania, de la mano del colectivo Extrarradios y Ferror Records, antes de continuar el sábado por Santiago de Compostela. A partir de las 21.00 horas, las puertas se abrirán a una noche de electrónica, experimentación y guitarras, con el protagonismo de tres proyectos distintos.

Para esta séptima edición se ha seleccionado un cartel de impacto en el que se incluye un dúo ferrolano de trip-hop experimental que ofreció uno de sus primeros bolos el año pasado, en el décimo aniversario de Ferror Records en Canido, Tanque de Tormentas.

Uno de sus integrantes, Pablo Sáenz, a cargo de los “maquinillos” junto al guitarrista Román Verdeal, también actuará por separado con su proyecto de electrónica en vivo Nüca, que puede presumir de trayectoria con hitos como haber llevado su música a la gran pantalla internacional.

Además, Matar Xente ofrecerá su propuesta particular de la mezcla explosiva de guitarra y sintetizadores.

Un film con dos premios en Cannes ficha la música ferrolana de Nüca

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620