‘Aviso de Bomba’ doble este fin de semana: el viernes en la Urania de Ferrol con tres fenómenos musicales

Pablo Sáenz (Nüca) y Román Verdeal, debutaron como Tanque de Tormentas en el aniversario de Ferror Records Daniel Alexandre

Los volúmenes 7 y 8 de ‘Aviso de Bomba’, el ciclo musical con sello ferrolano que se desarrolla por distintas salas de Galicia, se celebrarán este mismo fin de semana. Precisamente, el primer encuentro empezará “en casa”, el viernes 9 en la Urania, de la mano del colectivo Extrarradios y Ferror Records, antes de continuar el sábado por Santiago de Compostela. A partir de las 21.00 horas, las puertas se abrirán a una noche de electrónica, experimentación y guitarras, con el protagonismo de tres proyectos distintos.

Para esta séptima edición se ha seleccionado un cartel de impacto en el que se incluye un dúo ferrolano de trip-hop experimental que ofreció uno de sus primeros bolos el año pasado, en el décimo aniversario de Ferror Records en Canido, Tanque de Tormentas.

Uno de sus integrantes, Pablo Sáenz, a cargo de los “maquinillos” junto al guitarrista Román Verdeal, también actuará por separado con su proyecto de electrónica en vivo Nüca, que puede presumir de trayectoria con hitos como haber llevado su música a la gran pantalla internacional.

Además, Matar Xente ofrecerá su propuesta particular de la mezcla explosiva de guitarra y sintetizadores.