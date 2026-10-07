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Club de Debate

Abierto el plazo del Club de Debate para centros educativos de Ferrol con premios de 800 euros y viajes

En esta iniciativa participan un total de diez concellos de Galicia

Redacción Ferrol
07/10/2026 17:55
Una sesión del Club de Debate en el Auditorio de Ferrol
Una sesión del Club de Debate en el Auditorio de Ferrol
Daniel Alexandre
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Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la nueva edición del Club de Debate, en el que participan diez concellos de Galicia, entre los que se encuentra Ferrol. Este proyecto de dinamización lingüística se dirige a alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato y ciclos formativos.

Con el objetivo de fomentar el uso oral del gallego, el pensamiento crítico, la variedad de opiniones, la tolerancia y el trabajo en equipo, se lanza esta convocatoria, que cuenta con una amplia trayectoria en la ciudad. Centros educativos como el IES Canido, Saturnino Montojo, Concepción Arenal y CPR Compañía de María han participado en los últimos años, y los interesados en sumarse a la iniciativa esta vez deberán comunicarlo antes del 20 de noviembre, a través del correo gnl@ferrol.es.

Cada equipo tendrá que estar integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de 10 alumnos y alumnas, con una composición mixta, además de una persona preparadora.

Los premios a los que optan son de 800 y 500 euros en el caso de las fases clasificatorias, mientras que los dos equipos que obtengan una mayor puntuación en la final se llevarán un viaje multiaventura de un fin de semana.

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