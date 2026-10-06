Vuelve la electrónica del Pavo Fest: la tercera edición traerá al esloveno Valentino Kanzyani

Kanzyani, uno de los ocho artistas, se consolidó definitivamente como referente mundial tras el fichaje de Carl Cox Cedida

El Pavo Fest 2026 volverá a revolucionar, este sábado 10, el área del aparcamiento de la cafetería de FIMO, en A Malata, trasformándola en punto de encuentro para DJs de múltiples rincones del mundo, que comparten el mismo escenario al que también suben artistas de Ferrolterra. Uno de estos últimos será el propio productor del evento, Pablo Romero Castro ‘Occy’, que se incluye en un cartel liderado por nombres destacables como el de Valentino Kanzyani (Eslovenia), con un total de ocho propuestas.

A las 16.00 horas está previsto que empiecen a retumbar los altavoces de este festival gratuito, que organiza la Concellería de Xuventude, un año más bajo carpa, y hasta la 1.00 de la madrugada. Asimismo, vuelve a seleccionarse la combinación ganadora de los talentos más consolidados con otros DJs emergentes como la ferrolana Cristy, una de las mujeres que se suma al creciente panorama en este sector de la electrónica, y en el Pavo Fest será la encargada de la primera sesión.

Además de Occy, que actuará a las 20.30 horas, de Ferrol también se pondrá a los mandos Mario D’Fer, a las 21.30, y Alex Vigo, a las 00.00, mientras que el naronés Diego Bacelo pinchará a las 17.00. Por otro lado, desde Pontevedra vendrá Certain People, para empezar a las 18.00.

Del territorio internacional, dejando a un lado al esloveno (22.30), vendrá a Ferrol el neoyorkino residente en Berlín, Evan Braggs (19.00 horas).

Invitados

“El DJ de las gafas perpetuas”, Valentino Kanzyani, se ha consagrado como artista de nivel internacional, con una trayectoria independiente en la que ha compatibilizado los platos con la producción, grabando en ocasiones con otras denominaciones como las de Logarhytms 69, Los Tujilos, Recycled Loops, Recyclopedia Electronica y The Porn Headquarters. Con recorrido por múltiples países de Europa y también con repercusión en el mercado japonés, el eslavo se asentó definitivamente en el terreno internacional después de que lo fichara Carl Cox para su sello In-Tec.

A Evan Baggs en muchas ocasiones se le conoce por las sesiones de ‘minimal house’ que lleva a cabo en espacios como el Club Der Visionaere de Berlín o The Zoo Project de Ibiza, pero su propuesta particular delata a un selector absolutamente versátil, con sonidos que van desde el techno hasta el UK garage. En su caso, también se ha consolidado como productor, publicando su música a través de firmas como Cabaret Recordings o de los sellos de DJs internacionales como Fracesco del Garda, Binh o Ryan Elliott.

Certain People, por su parte, es uno de los artistas más solicitados de la escena gallega, que ha pinchado en las principales cabinas del territorio estatal como Cadavra, Café Berlín, Specka, Sala Villanos, La Terrazzam o Razzmatazz, entre otros muchos ejemplos. Además de participar en eventos nacionales como Ritmo, Sun & Snow de Granada, también ha salido de estas fronteras para animar festivales como Kala, en Albania, o el Multi Multi, de Londres.