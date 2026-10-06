Una procesión pone el broche a los actos del VIII centenario de la muerte de San Francisco de Asís

Misa por San Francisco de Asís en la capilla de la Orden Tercera Jorge Meis

Culminan en la ciudad los últimos actos conmemorativos del VIII centenario del fallecimiento de San Francisco de Asís, patrón de los terciarios franciscanos. La celebración arrancó ya el pasado domingo con una misa presidida por Manuel Quero, recientemente nombrado párroco de la iglesia castrense de San Francisco. Los días sucesivos tuvo lugar en la capilla de la Orden Tercera un triduo en honor a su patrón (19.00 horas), que culmina este miércoles con una procesión jubilar al término de la homilía (con la colaboración de la cofradía de la Soledad), que pondrá el punto final a esta ceremonia.

De este modo, San Francisco recorrerá las inmediaciones de su templo, partiendo de la calle que lleva su nombre hasta el Parador de Turismo, donde se adentrará en sus jardines, (espacio que recuerda al huerto conventual de los franciscanos), desde donde se emprenderá ya el regreso a la capilla. La agrupación Acotaga pondrá música al evento.