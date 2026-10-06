Un pequeño fuego en un árbol del Sofía Casanova y casquetes caídos movilizan a los bomberos de Ferrol

Intervención de los bomberos, este martes, en la calle María Cedida

Los Bombeiros de Ferrol tuvieron este martes dos intervenciones menores que movilizaron a sus efectivos a lo largo de la mañana y el mediodía por causas diversas, confirman fuentes del Concello.

En primer lugar, un vehículo con la dotación correspondiente tuvo que desplazarse en torno a las 12.00 horas al tramo de la calle María comprendido entre Coruña y Concepción Arenal. Allí, en el número 124 fueron requeridos para asegurar parte de la fachada del inmueble. La Policía Local, por su parte, se encargó de cortar la vía para evitar incidencias.

Más tarde, en torno a las 14.00 horas y en el barrio de Recimil, más concretamente en la calle Gallego Soto, la alerta llegó del interior del IES Sofía Casanova, donde, presuntamente, un alumno habría prendido fuego a uno de los árboles.

Según testigos presenciales, los adultos que acudieron a intentar sofocar las llamas no habrían empleado materiales específicos para la extinción, por lo que tuvieron que avisar a los efectivos del parque de A Gándara para que se hiciesen cargo de las tareas y evitar así males mayores.