Un acto por los más de 25 años de la Clínica Universitaria de Podoloxía en tierras de Ferrol

El comité organizador del evento está formado por Emma Rodríguez, Pedro Gil, Carolina Rosende y Raquel Veiga Cedida

Los 25 años que se cumplen desde la primera promoción de titulados y tituladas en Podoloxía y los 26 de trayectoria de la Clínica Universitaria se conmemorarán este viernes 9, entre las 12.00 y las 14.00 horas, en el salón de actos del Hospital Naval.

La Facultade de Enfermaría e Podoloxía del Campus Industrial de Ferrol organiza esta jornada, enmarcada en la XII edición de Outubro UDC Saudable, con la denominación de ‘25 anos de vocación, docencia e servizo á sociedade”. El público que asista no solo podrá conocer el recorrido de esta titulación dentro de la Universidade da Coruña sino también acercarse a la actualidad de una profesión fundamental, por medio de las propias vivencias de algunas de las personas que formaron parte de esta historia.

Representantes académicos e institucionales, profesorado, alumnado y también pacientes serán protagonistas de este encuentro, en el que se atenderá especialmente a la colaboración continua entre la Facultade de Enfermaría e Podoloxía y el Área Sanitaria de Ferrol, que ha posibilitado el enriquecimiento tanto de la teoría como de la práctica que se ofrece al alumnado. En relación con este convenio, en este momento se están ampliando los espacios de rotación formativa en este sector, gracias a la implicación de los profesionales sanitarios de la zona.

Programación

El acto de inauguración abrirá la jornada con la participación de la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares; la presidenta del Colexio Oficial de Podoloxía de Galicia, Ana María Requeijo; la concelleira de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons; la gerenta del Área Sanitaria de Ferrol, María Fernanda López Crecente, y el decano de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, Pedro Gil Manso.

A las 12.30 horas está previsto el inicio de la primera mesa redonda, que tratará los orígenes de la titulación y de la Clínica Universitaria de Podoloxía, localizada en el propio Hospital Naval. En este caso intervendrán Nuria Esther Varela, que fue directora de la Escola Universitaria de Enfermaría e Podoloxía y decana de la actual Facultade; Julia María Janeiro, la primera coordinadora del título, y Francisco Alonso Tajes, que marcó el mismo hito en la nombrada consulta que lleva funcionando desde el 31 de marzo del 2000.

El alumnado y las personas usuarias estarán representadas, asimismo, por María Dolores Martínez, de la primera promoción de diplomados, y Pilar Pazos, paciente de la Clínica desde 2012 y experta en enfermedades autoinmunes.

La segunda mesa redonda empezará a las 13.00 horas y se centrará en la actualidad de la titulación y de la Clínica Universitaria. Participarán el decano de la Facultade, Pedro Gil; la directora del departamento de Ciencias da Saúde de la UDC, Carolina Rosende; y la directora de la Clínica, Raquel Veiga. Además darán su perspectiva Lois Vázquez, presidente de la AGEP y exalumno, y el paciente desde 2017, aparte de presidente de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, José Manuel García.

A las 13.30 se celebrará el acto de cierre, que incluirá el descubrimiento de una placa conmemorativa en las instalaciones de la Clínica Universitaria, precisamente en la jornada siguiente al Día Internacional de la Podología (8 de octubre).