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Diario de Ferrol

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Ferrol

Pillado in fraganti tirando escombros en la vía pública 

La acción, que se produjo en las inmediaciones del Torrente Ballester, puede acarrear una multa de entre 750 a 1.500 euros al infractor

Redacción Ferrol
06/10/2026 14:52
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El contenedor en el que se pretendía arrojar los restos de obra
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La Policía Local de Ferrol sorprendió in fraganti una persona mientras depositaba escombros en las proximidades del dentro cultural Torrente Ballester, concretamente en el aparcamiento lateral del edificio, donde se encuentra habilitado un contenedor de obras. 

Los agentes, que están prestando especial vigilancia a este tipo de conductas incívicas y al abandono indebido de residuos en la vía pública, interceptaron a la persona en el momento en que descargaba de una furgoneta varios sacos que contenían restos de obra, con la intención de dejarlos en el referido depósito.

Tras comprobar los hechos, la Policía Local procedió a la correspondiente denuncia por una conducta que está considerada infracción grave según la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos. 

Las sanciones previstas para este tipo de infracciones oscilan entre los 751 y los 1.500 euros

Desde el Ayuntamiento de Ferrol se recuerda a la ciudadanía que los particulares disponen de un punto limpio en Catabois para depositar correctamente los escombros y otros residuos, evitando así su abandono en la vía pública. Además, el Ayuntamiento cuenta con un servicio gratuito de recogida de enseres, que puede solicitarse a través del teléfono 981 326 900. 

El Gobierno local insiste en la importancia de hacer uso de este recurso municipal para mantener limpias las calles y preservar la imagen de la ciudad.

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