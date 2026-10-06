El contenedor en el que se pretendía arrojar los restos de obra Cedida

La Policía Local de Ferrol sorprendió in fraganti una persona mientras depositaba escombros en las proximidades del dentro cultural Torrente Ballester, concretamente en el aparcamiento lateral del edificio, donde se encuentra habilitado un contenedor de obras.

Los agentes, que están prestando especial vigilancia a este tipo de conductas incívicas y al abandono indebido de residuos en la vía pública, interceptaron a la persona en el momento en que descargaba de una furgoneta varios sacos que contenían restos de obra, con la intención de dejarlos en el referido depósito.

Tras comprobar los hechos, la Policía Local procedió a la correspondiente denuncia por una conducta que está considerada infracción grave según la ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos.

Las sanciones previstas para este tipo de infracciones oscilan entre los 751 y los 1.500 euros.

Desde el Ayuntamiento de Ferrol se recuerda a la ciudadanía que los particulares disponen de un punto limpio en Catabois para depositar correctamente los escombros y otros residuos, evitando así su abandono en la vía pública. Además, el Ayuntamiento cuenta con un servicio gratuito de recogida de enseres, que puede solicitarse a través del teléfono 981 326 900.

El Gobierno local insiste en la importancia de hacer uso de este recurso municipal para mantener limpias las calles y preservar la imagen de la ciudad.