Más de 350 viviendas públicas tendrán inquilinos en Ferrol antes de 2029

La concejala de Urbanismo acompañó a la conselleira en su visita al nuevo barrio de O Bertón Jorge Meis

Con la colocación de la primera piedra inició este martes la Xunta de Galicia la construcción de otras 49 viviendas públicas en el nuevo barrio de O Bertón, en Ferrol, en las que ha invertido 8,1 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue volvía a la ciudad naval para celebrar otro hito más tras el que se produjo hace apenas tres semanas en la misma zona, donde arrancó otra promoción de 75 pisos públicos.

“Estou de volta para falar de accións reais, feitos”, dijo la titular, recordando que el acceso a un lugar donde vivir es la mayor preocupación de la ciudadanía en la actualidad y, por lo tanto, primordial en la agenda del gobierno gallego, que “ten 4.000 vivendas en marcha e 80 millóns comprometidos”.

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En el caso concreto del municipio ferrolano, la responsable autonómica destacó que se trata de casas eficientes, con clasificación A, y la mayoría de dos o tres dormitorios, salvo un par que tendrá cuatro, “acorde ás peticións que se formulan no rexistro de demandantes”.

La arquitecta Rosa Vilas ofreciendo detalles sobre el proyecto que se comienza a edificar Jorge Meis

Cuarenta y ocho de ellos, recordó, ya son adjudicatarios provisionales de sendos apartamentos en el barrio desde que el pasado 11 de septiembre se celebró el sorteo de las primeras 48 viviendas de promoción pública impulsadas por la Xunta en O Bertón.

Las más de 350 proyectadas en total para el barrio —172 se están ejecutando y se sumarán 180, según los datos de la Consellería— estarán en manos de sus inquilinos a lo largo del 2028, avanzó Martínez Allegue, sin poder precisar todavía cuántas de ellas se destinarán a alquiler y cuáles a la venta.

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Asimismo, quiso subrayar la conselleira que a final de año se convocará un concurso de parcelas en toda Galicia, tomando parte en él tanto la administración autonómica como la local de aquellos municipios que estén integrados. El objetivo pasa por “incentivar que os promotores poidan construír vivenda protexida a prezo máis rebaixado e compatibilizalo con axudas para que sexa máis factible e viable para os promotores”, explicó.

Eficiencia

La arquitecta Rosa Vilas, de Anta, ofreció algunos de los detalles del edificio que se va a levantar en la parcela en los próximos 18 meses. La Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), dependiente de la Consellería, les adjudicó el proyecto a la UTE que forma el estudio ferrolano con Bog por un total de 271.900 euros más IVA.

La profesional describió que el inmueble, que contará con 49 pisos repartidos en seis portales, tendrá sótano, locales comerciales y aparcamiento. Así, especificó que en el subterráneo estarán ubicados los estacionamientos, los trasteros y las zonas de instalaciones, mientras que en la planta baja se reservarán espacios para negocios, zonas comunes y los portales, contando con dos fachadas que permitirán la “ventilación cruzada”.

Esta ventaja es crucial, dijo la experta, para cumplir con los niveles de habitabilidad y saneamiento que requieren las edificaciones que albergan viviendas. En este caso, además, estarán distribuidas entre una marcada zona de día, orientada hacia el recorrido solar y en la que se planificaron las estancia más “públicas” y de actividad, y otra de noche, que da a la otra fachada, donde estarán las de descanso, cuyas ventanas se abrirán hacia el patio de manzana, especificó Vilas.

Arquitectura pasiva

La socia de Anta sacó a colación el sistema constructivo que habían previsto, basado en una arquitectura pasiva que procura la reducción del consumo energético y el confort térmico. Y es que, como mencionó también la conselleira, “la parte energética es muy importante” en este proyecto residencial.

De hecho, se ha instalado una bomba de calor comunitaria que permite un ahorro para la totalidad el inmueble aunque en cada piso hay una individual. Facilitarán una ventilación permanente las 24 horas y contará con paneles fotovoltaicos.

Fue el pasado mes de julio cuando Vipugal adjudicó la obra a Acciona Construcciones por un importe total de 7.540.344,36 euros, teniendo desde este martes 18 meses por delante para dotar a O Bertón de otras 49 viviendas públicas más.