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Sociedad

La Iglesia celebra este miércoles la Jornada Mundial del Trabajo Decente

Pretenden visibilizar la importancia entre empleo y vivienda digna

Redacción Ferrol
06/10/2026 18:37
Una de las concentraciones organizadas por la plataforma, con el obispo formando parte de la misma 
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Las entidades que forman parte de la iniciativa ‘Iglesia por el Trabajo Decente’ alzarán su voz este miércoles, 7 de octubre, con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, bajo el lema ‘Ante la exclusión, empleo decente’. Los promotores de la iniciativa invitan a participar en los actos organizados en Ferrol.

La jornada, explican desde la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, pretende poner de manifiesto la estrecha relación que existe entre el trabajo decente, la inclusión social y el derecho a una vivienda digna. A través de esta iniciativa se denuncia, además, que “disponer de un empleo ya no garantiza el acceso a una casa adecuada”, debido al incremento de los alquileres y al precio de compra de los hogares, una situación que obliga a muchas personas trabajadoras a compartir vivienda, endeudarse o renunciar a un proyecto de vida autónomo”. Esta realidad, precisan, “afecta sobre todo a la juventud, que se enfrenta a condiciones de trabajo precarias”.

Los actos en la ciudad incluyen esta tarde un momento de sensibilización en la plaza de Amboage (19.00 horas). Media hora después, dará comienzo una eucaristía especial en la iglesia de Dolores.

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