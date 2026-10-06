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Ferrol

Irmandiños pierde un carril de circulación entre la avenida de Esteiro y la plaza de Galicia, por obras

El avance de Abrir Ferrol al Mar implica esta modificación hasta la conclusión de los trabajos en la zona

Redacción Ferrol
06/10/2026 14:18
El tramo de muralla de Esteiro comienza en el cruce con la avenida
La medida afectará a irmandiños desde el cruce con la avenida de Esteiro a la plaza de Galicia
| Archivo
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Desde este miércoles, 7 de octubre, se restringirá la circulación en la avenida de Irmandiños debido al avance de las obras del proyecto Abrir Ferrol al Mar, en su primera fase, entre Ferrol Vello y el Arsenal.

La Policía local ha informado de que se procederá al corte de uno de los carriles de circulación de la avenida de Irmandiños, en el tramo comprendido entre la intersección con la avenida de Esteiro y la plaza de Galicia.

Durante el desarrollo de los trabajos, solo permanecerá abierto al tráfico el carril en sentido al puerto de la avenida de Irmandiños. Esta restricción se mantendrá hasta la finalización de las obras en este tramo.

Recorrido alternativo

Para facilitar el acceso a la ciudad y como alternativa al tramo afectado, la Policía Local recomienda a los vehículos que circulen desde Ferrol Vello y por la calle de la Iglesia, continuar por la plaza del Callao y seguir por las calles Rochel y Españoleto, hasta incorporarse a la avenida de Esteiro y continuar en dirección a la calle Taxonera.

La Policía Local solicita a la ciudadanía que extreme la precaución y respete la señalización provisional.

Las modificaciones, tal y como explican desde el Concello, responden al avance de las obras de Abrir Ferrol al Mar, que permitirán continuar con la transformación de este ámbito de la ciudad y avanzar en la recuperación del espacio urbano.

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