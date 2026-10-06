El hospital Ribera Juan Cardona incorpora la técnica de la prótesis resurfacing en la cirugía de cadera

Una cirugía realizada en el hospital ferrolano Cedida

El Servicio de Traumatología del hospital Ribera Juan Cardona ha realizado una intervención de cadera con la prótesis resurfacing, una técnica quirúrgica avanzada que permite preservar la cabeza y el cuello del fémur, conservando una mayor cantidad de hueso.

Este componente en concreto está especialmente indicado en pacientes seleccionados, jóvenes y activos. A diferencia de una prótesis total de cadera convencional, con esta nueva alternativa no es necesario cortar el cuello del fémur, algo especialmente importante de cara a posibles cirugías futuras. Además, al ser de cerámica, "evita los problemas relacionados con la liberación de iones metálicos que podían presentar las prótesis convencionales", explican desde el centro médico. Además, el tamaño de la cabeza es similar al de la propia articulación del paciente, "lo que permite mantener una buena estabilidad y un amplio rango de movimiento", afirman. Indican además que a diferencia de otras convencionales, se trata de una prótesis no cementada, que "busca una fijación biológica al hueso".

El equipo médico que realiza esta novedosa cirugía en el Ribera Juan Cardona Cedida

Por sus características, esta es "una alternativa especialmente interesante para pacientes jóvenes, activos y con una alta demanda funcional, siempre que cumplan los criterios adecuados para este tipo de cirugía", indican.

Para la realización de esta técnica el equipo del hospital ha trabajado conjuntamente con el doctor Alejandro Hernández, del Hospital Universitari Vall d’Hebron, especialista con experiencia en la implantación de este tipo de prótesis.

La incorporación de esta modalidad de procedimientos refleja la apuesta del servicio por "mantenerse actualizado, incorporar técnicas y tecnología quirúrgica de vanguardia y colaborar con especialistas de referencia cuando ello puede aportar valor", aseveran.

El hospital Ribera Juan Cardona cuenta con un equipo que busca seguir avanzando y ofrecer nuevas alternativas terapéuticas, individualizando cada caso y acercando a los pacientes procedimientos altamente especializados sin necesidad de desplazarse a otros centros.