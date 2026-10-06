El concierto de Shug R’Band en la capilla del Torrente retomará Os Xoves da Capela

Rock en Canido EMILIO CORTIZAS

Blues, soul, funky, swing o rock son los ingredientes básicos de la receta de Shug R’Band, un proyecto en el que se unen seis grandes artistas de la comarca, que el año pasado presentó su primer trabajo discográfico. Este será el grupo encargado de retomar la programación del ciclo Os Xoves da Capela, este jueves 8, a las 20.30 horas, en la capilla del centro cultural Torrente Ballester.

Los músicos Félix Freire y José Loureda harán sonar sus guitarras con el saxo de Fausto Escrigas, la batería de José Piñeiro, el bajo de Roberto Souto y la voz de Maikel Rodeiro. Esta formación se presentó al público ferrolano hace tres años, ejerciendo como teloneros de The Original Blues Brothers Band, en el festival VilaBlues de la ciudad.

Ya desde sus inicios, Shug R’Band apostó por la composición de temas propios para tocar en sus directos, que están marcados por la energía y entrega al público, junto a otros grandes clásicos de proyectos universales como ZZ Top, Elvis, Otis Redding o James Brown.

Como siempre en este programa que propone la Concellería de Cultura, las entradas cuestan 3 euros y están disponibles en el teatro Jofre, en la web de Ataquilla o en las propias instalaciones.