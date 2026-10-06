El Concello de Ferrol rinde tributo al legado de las personas de más edad de la ciudad

Una de los numerosos homenajes que se rinden a los mayores de la ciudad D. A.

La Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Ferrol, que dirige Rosa Martínez Beceiro, vuelve a dar un paso más en beneficio de las personas de más edad de la ciudad, a quienes se busca rendir un nuevo homenaje. Será este jueves, en el Cantón de Molíns (17.30 horas).

Este tributo se enmarca en el Mes Internacional de las Personas Mayores, una iniciativa que busca reivindicar un envejecimiento activo, saludable y participativo, poniendo de relieve además el compromiso municipal con este colectivo, como afirman desde el Concello.

El acto se desarrollará bajo una carpa instalada para la ocasión, donde se homenajeará a una veintena de personas mayores de la ciudad, con edades comprendidas entre los 90 y los 102 años. “Queremos que sexa unha xornada festiva, unha homenaxe ás persoas que nos deron a vida, que traballaron para sacar adiante as súas familias, que fixeron cidade e que hoxe merecen todo o noso respecto, admiración e cariño”, manifestó Rosa Martínez.

La celebración incluirá también una chocolatada que servirá de espacio de encuentro, convivencia e intercambio de experiencias para los participantes. El broche final a la fiesta lo pondrá el cantante Jorge Latino, que ofrecerá una actuación con la que se pretende poner a bailar a los mayores asistentes y sus familiares y amigos.

La programación especial de este mes, que incluye otros actos, culminará con los dos viajes a Lugo, para disfrutar de las celebraciones del San Froilán y As San Lucas.