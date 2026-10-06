Del primer astillero en A Graña a la historia reciente de Bazán, Izar y Navantia: lo nuevo en Exponav

Exponav inauguración de su exposición propia '300 años de construcción naval en la ría de Ferrol' Jorge Meis

Ya está disponible en el museo de Exponav la exposición propia ‘300 Años de Construcción Naval en la Ría de Ferrol’, después de haberse inaugurado este martes 6 en un acto que atrajo a una gran cantidad de público y autoridades. Los paneles informativos se complementan con tres significativas maquetas, entre las que destacó la de una fragata F-110, cedida por Navantia y traída desde Madrid para la ocasión, por haber constituido una de las sorpresas de la iniciativa.

La muestra fue inaugurada por el almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, en un encuentro al que dio la bienvenida el gerente de la Fundación Exponav, Rafael Suárez, y en el que también participó el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro.

No fue casual el día elegido para la apertura, que se aprovechó para recordar la fecha decisiva del 6 de octubre de 1726, en la propuesta de A Graña como sede del Arsenal del Norte. Precisamente en esta zona se situaba el astillero primigenio, que se recrea con una maqueta de Tono Loureiro, en el que “apenas llegaron a construirse cinco embarcaciones antes de que fuese trasladado a Esteiro”. Este cambio de localización es tan solo uno de los grandes hitos que se recopilan en la exposición, que además incluye otra maqueta destacada del acorazado España, obra de José Rodríguez. También se recordarán, entre otros, los navíos de 68 cañones de la Junta de Constructores, la influencia francesa o los cambios asociados al uso de nuevos materiales.