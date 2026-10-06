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Ferrol

Convocada una manifestación antifascista en Ferrol el próximo viernes con salida desde Cruz Roja

Partidos, sindicatos, entidades y ciudadanía secundan la convocatoria

Redacción Ferrol
06/10/2026 22:27
Concentración Cruz Roja
El pasado 15 de septiembre se produjo una primera respuesta social al ataque a Cruz Roja
Daniel Alexandre
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Tras la reunión mantenida este lunes en la sede ferrolana de la CIG, la central sindical junto a CCOO y CGT, además de las formaciones políticas del PSOE, BNG y Ferrol en Común, así como entidades y ciudadanía a título particular han convocado una manifestación antifascista para el próximo viernes 9 de octubre, a las 19.00 horas. 

La movilización saldrá de la sede de la Cruz Roja en la ciudad, puesto que se trata de una reacción al nuevo ataque que sufrió la entidad en su furgoneta la pasada semana, y se dirigirá al edificio administrativo de la Xunta de Galicia en la plaza de España. Bajo el lema “Fascismo nunca máis”, condenan así el dibujo de una esvástica y la rotura del cristal de la furgoneta de la ONG. 

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