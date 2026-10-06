Cocina en vivo en el nuevo Espazo Gastronómico del mercado da Magdalena

El chef Adrián Pérez, durante el cocinado Jorge Meis

La pescadería del Mercado da Magdalena de Ferrol cambió por un rato en la mañana de ayer su habitual aspecto, y también olor, ya que el clásico a producto fresco dio paso al de los pescados guisados con mimo y presentados con el gusto exquisito del chef local Adrián Pérez, del restaurante Sinxelo, que estrenó oficiosamente el espacio gastronómico de las renovadas instalaciones. Mesas portátiles con sus comensales dispuestos transformaron la pescadería gracias a una de las paradas del programa impulsado por la Xunta, ‘Prato de mercado’, que busca estrechar lazos entre las plazas de abastos, la gastronomía y los productos de proximidad.

La iniciativa reunió en la referida nave a diferentes cocineros, profesionales de la hostelería y los propios placeros. Por su parte, Adrián Pérez se encargó de elaborar varios platos que pudieron degustar la treintena de invitados al acto. El mismo chef explicó que “desde el principio nuestro proyecto se basa en cocina de mercado, donde venimos a diario y nos dejamos aconsejar por cada uno de los profesionales de los puestos”. Este vínculo entre unos y otros es lo que se busca por medio de este programa autonómico. El chef de Sinxelo añadió que “iba a preparar algo con berberechos, pero desde la pescadería enseguida me dijeron que tenían unos mejillones buenísimos, y entonces decidimos cambiar el ingrediente principal del plato”, con el que elaboró unos mejillones en escabeche, que gustaron mucho entre los comensales, como el resto de preparaciones, cuatro en total.

Numerosos asistentes disfrutaron de las propuestas gastronómicas Jorge Meis

Durante el acto también tomaron la palabra tres comerciantes de la plaza de abastos como José Manuel Horjales Freire, de Peixes Lano; María Teresa López Santalla, de Frutas y Verduras Tere y Rocío Soto, de Peixes Niki. Los tres coincidieron en que la gente, sobre todo la más mayor, no solo quiere buen producto, “no quieren sentirse engañados, quieren que lo que se les venda sea lo más fresco y que esté en su mejor momento, como es lógico”, precisó Horjales. Los tres comerciantes también destacaron la importancia de estar cerca de la clientela, aconsejándolos en cada momento.

El acto contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, así como la delegada territorial Martina Aneiros y el teniente de alcalde del Concello de Ferrol, Javier Díaz, quien afirmó que el mejor producto, tanto para hogares como para la hostelería, “es, sin duda, el que hay en el mercado y las plazas de abastos, con su producto de proximidad”.

El conselleiro también aludió a la importancia de las sinergias que se pueden generar por medio del programa autonómico que recorre las plazas y mercados gallegos.