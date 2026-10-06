Cinco días para conocer el Ferrol más oculto: “Es como retroceder al pasado”

Ventanal de media luna en el edificio de la Compañía de María / 2. Los cañones del XIX del Baluarte del Infante que salieron a la calle tras el golpe de Estado del 36 Jorge Meis

Es la primera vez, desde que comenzó en 2018 en Santiago de Compostela, que la Semana do Patrimonio Invisible hace más de una convocatoria al año en un mismo lugar. El interés que suscitó la iniciativa el pasado mes de febrero en Ferrol, cuando la demanda triplicó el número de plazas ofertadas, animó a la Concellería de Turismo e Patrimonio Histórico a reeditar la cita antes de que el cambio de hora limitase la luz para contemplar escenarios como el faro de Cabo Prior, donde el público puede visitar incluso su linterna.

De nuevo, en poco más de una hora se cubrieron las 655 vacantes —aumentaron un 5% con respecto a la convocatoria anterior— el pasado viernes y fue ayer cuando empezaron a hacerse visibles los espacios seleccionados, partiendo de uno que sigue siendo desconocido para los ferrolanos y cuyos responsables insisten en que sus puertas están abiertas con solo mandar un correo electrónico —a aimnor@mde.es—: el Baluarte del Infante, sede del Archivo Intermedio Militar Noroeste.

El vestigio mejor conservado de una muralla defensiva que llegó a medir siete kilómetros perimetrando la ciudad, custodia hoy en día expedientes militares, judiciales y sanitarios no solo de Galicia, sino también de Asturias, Cantabria, País Vasco o Castilla y León con “un valor documental incalculable”, valoró el coronel y director al mando, Juan Carlos de Andrés Domínguez.

Los recorridos guiados culminarán el viernes 9 con una cita “secreta” de la que no se han ofrecido más datos

Él dio la bienvenida a un grupo reducido, de unas diez personas, entre las que se encontraba Carmen, de Fene, que no había accedido nunca al recinto a pesar que trabajó “a cincuenta metros de aquí”. Tampoco lo conocían José Luis y María Isabel, que llegaban desde Vilagarcía de Arousa para repetir un año más en el Patrimonio Invisible de Ferrol. “Ya estuvimos en ediciones anteriores conociendo la Base de A Graña, Navantia, la sede de El Correo... Es un lujo. Para nosotros era una ciudad desconocida y gracias a esta iniciativa venimos todos los años”, admiten, sin dejar de grabar y fotografiar con sus teléfonos móviles.

Los cañones del XIX del Baluarte del Infante que salieron a la calle tras el golpe de Estado del 36 Jorge Meis

Las dos Españas

“Coas historias agochadas neste arquivo poderían facer moitas series de Netflix”, bromeaba la guía, Emma Gutiérrez Castro, ofreciendo un contexto general de las instalaciones antes de dar paso a David López-Villalta Lozano, director técnico del Archivo que ejerció de cicerone sin disimular ni un ápice la pasión que siente por su trabajo, lo que se tradujo en que la visita, que estaba calculada para durar una hora, se alargase el doble ante un público entusiasmado con los secretos que guardan las 60.000 cajas de documentos y objetos custodiados de las que fue ofreciendo diferentes pinceladas: desde una guía para reconocer aviones soviéticos hasta las balas que mataron a Amador y Daniel el 10 de marzo del 72, pasando por las historias de mujeres invisibilizadas, como la primera enfermera de la Legión, Rosario Vázquez, o la trabajadora del parque de Artillería de A Coruña, Carmen López Veira, que pereció junto a una compañera en 1966 manipulando un explosivo fabricado por la URSS.

Galería Semana do Patrimonio Invisible en Ferrol: un paseo visual por el Baluarte del Infante, la iglesia de Dolores y la Compañía de María Ver más imágenes

“El Ejército guarda la memoria de todos sus caídos”, resumió el responsable, que tampoco escatimó explicaciones sobre la arquitectura de este baluarte rematado en 1866, sus estancias —incluido un polvorín recientemente restaurado— y otros elementos patrimoniales que atesoran, como una pieza de Francisco Asorey o los cañones, algunos de ellos sin funcionar siquiera, que sirvieron para amedrentar a la población tras el golpe de Estado del 36 en las calles, la única vez que el recinto “intervino en la guerra”. “Las dos Españas de las que habló Machado están aquí. En el archivo administrativo está el bando nacional y en el judicial, el republicano. En este espacio se ha dado una especie de reconciliación interna”, reflexionaba López-Villalta.

Dolores y la Compañía

Del Ferrol del XIX, la siguiente visita, a la iglesia de Dolores, hizo retroceder al público al del siglo XVIII. Allí, el guía Hadrián García estuvo acompañado del presidente de la cofradía homónima, José Ángel Vázquez, puesto que el templo, encargado por los servitas —la congregación de los Siervos de María—, se diseñó teniendo en cuenta los cultos y necesidades de quienes comenzaron su andadura en la ciudad como devotos de la imagen de la Dolorosa que había en el altar del Cristo de los Navegantes de la antigua parroquial de San Julián, la misma talla mariana que después se trasladó a Amboage una vez concluidas las obras de la edificación neoclásica.

En poco más de una hora se cubrieron las 655 plazas que se ofertaban, un 5% más de las vacantes de febrero

Además de recordar la discusión entre arquitectos —el proyecto llegó a tener tres, empezando por Antonio de Bada y Navajas, siguiendo por Francisco Solinis, y finalizándose bajo las órdenes de Pedro Ignacio de Lizardi— que el tiempo demostró justificada al sucumbir la estructura en varias ocasiones por la excesiva esbeltez de los muros, los asistentes descubrieron detalles sobre el retablo, arrancado en 1968 y que proyectó el ingeniero militar José Muller, ejecutado por Carlos do Porto y Vicente Alvariño.

Poder subir al coro para ver desde arriba los enterramientos servitas —y el de Ventura Taxonera, más cercano al altar e identificado— y seguir ascendiendo hasta las torres por una estrecha e impresionante escalera de caracol labrada en piedra fue el broche de oro a la visita, apreciando desde arriba las vistas a Amboage y A Magdalena, con la gran araucaria en primer término.

Además, García ofreció detalles sobre las campanas, que se inauguraron el 31 de diciembre de 1885 y llegaron de Liverpool en un barco de vapor, una de ellas recibiendo el nombre de ‘Feliciana’ en homenaje a Feliciano González y Sarasola, que se había comprometido con su colocación durante su mandato como alcalde de la ciudad.

La torre norte del templo de Amboage Jorge Meis

“Somos de aquí, pero somos conscientes de que no conocemos los recursos de nuestra ciudad, muchas veces nos centramos en lo que hay fuera y no valoramos lo nuestro”, reflexionaban al concluir la visita Nacho y Naiara, alumnos del ciclo de Guía, Información e Asistencia Turisticas del Rodolfo Ucha que, al igual que sus compañeros, se repartieron en varias visitas al Patrimonio Invisible.

Otra de las más celebradas, en la que además repitió la pareja de vilagarcianos —destacando que fue como “retroceder al pasado”—, abrió las puertas del impresionante edificio del colegio Compañía de María, de 1889 y obra del arquitecto diocesano Nemesio Cobreros y Cuevillas, con la contribución de Rodolfo Ucha en su capilla, considerada ‘melliza’ de la Merced.

El carisma “revolucionario” de aquellas monjas que llegaron a la ciudad a finales del XIX para educar a niñas —ricas y pobres— empapa un inmueble marcado por la clausura de las primeras hermanas que lo habitaron. La llegada de las baldosas hidráulicas que salpican sus estancias y pasillos, y el uso de la madera, el hierro y el cemento Portland estructuran una obra en la que se aplicaron las tesis de la arquitectura industrial para hacerlo funcional.

La capilla del centro, muy similar a la mercedaria Jorge Meis

La entrada de la luz y la aireación —el público pudo asomarse, guiados por Emma Gutiérrez y el director del centro, Juan Vidal, a la ventana en medialuna que corona la fachada, desde la que todavía se ve la ría— fueron dos ejes fundamentales en su construcción “majestuosa pero sencilla”, que alberga en su interior claustros y patios, escalinatas y un templo neogótico únicamente abierto al alumnado. Asimismo, durante la Guerra Civil se usó, paradójicamente, como cárcel femenina, un destino sombrío del que no quedó testimonio.