Menos gripe pero más casos de covid en Ferrolterra

La campaña de vacunación avanza y el 13 de octubre llegará a los colegios AEIG

La gripe y el covid se han incrementado de forma considerable en las últimas seis semanas en toda Galicia, también en Ferrolterra, donde las consultas en los centros de salud y urgencias sanitarias han aumentado de manera muy significativa en este período (desde la última semana de agosto), cuando se inició la tendencia creciente que se mantiene a día de hoy.

Así se constata en el informe que elaboran cada semana desde la Dirección Xeral de Saúde Pública (la número 39 del año). De este modo, en el conjunto de la comunidad las consultas por gripe han aumentado un 25,4%, mientras que los ingresos por esta causa han experimentado un ligero descenso. En lo referente al covid, la tasa de consultas aumentó un 43,4%, quedando en 36,7 casos por cada 100.000 habitantes. Los ingresos por esta cuestión sí subieron, un 6,7%, con respecto a la semana previa.

En esta demarcación sanitaria, en cambio, los casos de gripe decrecen (de 5,8 a 4%). Eso sí, los de covid siguen en aumento, con un porcentaje de afectación del 12,1% (10,7 la semana anterior).

Continuando con los contagios por gripe, el pico de las últimas seis semanas en Ferrolterra se situó justo en la del 7 de septiembre, coincidiendo con la vuelta al colegio, cuando se registró un 7,1% de positividad.

Pendientes de las vacunas

La población está pendiente del programa de vacunación de la Xunta contra ambos virus, que arrancó la pasada semana con las inmunizaciones en las residencias de mayores. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño indicó al respecto de este asunto entonces que la campaña de esta edición está previsto que se prolongue hasta el 31 de diciembre, “desenvolvéndose de xeito progresivo nos distintos colectivos e grupos de idade”. Cabe precisar que el año pasado se prolongó durante unas semanas más.

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De este modo, tras inmunizar a los mayores que viven en residencias usuarios de centros de discapacidad, se proseguirá, a partir del 13 de octubre, con la vacunación infantil en los centros de salud y también en los 75 colegios en los que la Xunta de Galicia sigue desarrollando un proyecto piloto, que comenzó el año pasado inyectando el suero a una población diana de 26.500 alumnos.

El proceso tendrá continuidad a partir del 19 de octubre, cuando la inmunización se extenderá a las personas de 70 años en adelante así como a los profesionales sanitarios. Tras ellos, la campaña proseguirá con las mujeres que se encuentren embarazadas.

Del total de ingresos la gran mayoría se corresponde con pacientes octogenarios

En cuanto a los ingresos producidos por ambos virus en hospitales de Galicia, cabe citar que los casos que han precisado de tratamiento hospitalario, sobre todo, son mayores de 80 años, seguidos por ciudadanos de entre 60 y 79.