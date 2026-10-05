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Ferrol

Las expropiaciones de la esquina entre Alonso López y Muíño do Vento costarán 60.500 euros

El PXOM califica este suelo como parte del sistema viario local

Redacción Ferrol
05/10/2026 18:30
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Calle Muíño do Vento, esquina con Alonso López
Jorge Meis
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La expropiación de tres parcelas en la intersección entre Alonso López y Muíño do Vento, en Canido, costará algo más de 60.500 euros. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este lunes el proyecto de enajenación por tasación conjunta de los bienes y derechos necesarios para avanzar en la urbanización y ampliación del sistema viario. Cabe recordar que estas parcelas se sitúan en suelo urbano consolidado y tienen la calificación de sistema local viario. 

La intervención afecta a 169 metros cuadrados, correspondientes a tres parcelas de titularidad privada. La primera, justo en la esquina, tiene una superficie de 122 metros cuadrados y tiene un valor de expropiación de algo más de 56.800 euros; la segunda son 26 metros y un valor de 2.078 euros y la tercera, de 21 metros, por los que se desembolsarán menos de 1.700 euros. 

En la misma calle, Muíño do Vento, pero hacia Pérez Parallé, se expropiará otra parcela, en este caso el número 55. El ejecutivo municipal aprobó en fase inicial el proyecto para adquirir ese terreno, edificado, para destinarlo a viario, como establece el PXOM. Son 62 metros cuadrados y la tasación se fija en 5.575 euros. Ahora, el acuerdo se publicará en el Diario Oficial de Galicia para su exposición pública y las personas que lo deseen podrán presentar las alegaciones que consideren en el plazo de un mes. 

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