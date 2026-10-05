La fotografía gallega nace con José Suárez: el genio se recuerda ahora en Ferrol

‘Javiota’, una de las fotografías más emblemáticas de José Suárez, incluida en su serie más trabajada, ‘Mariñeiros’, de los años 30 José Suárez

Aunque José Suárez (Allariz, 1902) no fuera el primero de los fotógrafos gallegos, su impronta creativa fue pionera en la época hasta el punto de que sus imágenes, observadas con los ojos de hoy en día, son “moi modernas no encuadre, na temática... é un home que inda hoxe é moi actual”, destaca Xurxo Lobato, el comisario de la exposición itinerante que da a conocer al artista, en este momento en la plaza da Constitución de Ferrol. Esta propuesta de la Real Academia Galega de Belas Artes, alrededor de un nombre paradójicamente ignorado, a pesar de haberse movido en los mismos círculos que Miguel de Unamuno, Eduardo Blanco Amor, Rafael Alberti o incluso haberse relacionado con Akira Kurosawa o Virginia Woolf, entre muchísimos otros, se complementará con un espectáculo musical, este viernes 9.

El Torrente Ballester será el escenario de ‘Suite para unha vida’, un proyecto ideado precisamente para rendir homenaje al fotógrafo alaricano, además de cineasta, al que este año se dedica el Día das Artes Galegas. Se trata de un concierto simultáneo con una exhibición de videocreación, con instantáneas originales y extractos de películas de 8 mm. Rafa Fernández, que además tocará la guitarra eléctrica, firma la composición de una pieza que también contará con la participación de Virxilio da Silva, con el mismo instrumento; Bleuenn Le Friec, con el arpa; Álex Salgueiro, con los teclados, e Iván Torres, responsable de los visuales. La entrada es gratuita y ya se puede reservar a través de este enlace a Ataquilla.

Este espectáculo, por iniciativa de la Concellaría de Cultura de Ferrol, viene a completar la exposición de la Academia de Belas Artes, que permanecerá en el Cantón hasta el lunes 19. Además, tal y como adelanta el comisario, en el mes de noviembre está previsto proyectar, en el Ateneo Ferrolán, el documental dirigido por el propio Xurxo Lobato, ‘José Suárez: a mirada humanista’.

Sigularidad

“No meu traballo sempre está o home ou polo menos a súa pegada”, dijo en su momento el homenajeado, revelando una de las mayores particularidades en su obra, sobre todo al desarrollarse desde una perspectiva singular. Su sobrino Xosé Luís Suárez Canal, uno de los principales investigadores junto a Manuel Sendón, da cuenta también de “tomas nas que fragmenta os corpos, prescindindo das cabezas das persoas, para darlles máis protagonismo a obxectos”, una práctica que permanece completamente vigente.

La primera exposición del artista se realizó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1935, “cando a fotografía non estaba aínda moi considerada”, ya que, de hecho, constituyó una de las primeras muestras de la entidad en esta disciplina, y poco después se exhibió en París. Su labor se podría enmarcar en un fotodocumentalismo creativo, y ya en 1932 dio a luz unas importantes series fotográficas de tipo etnográfico, que despuntan porque “escapa do enxebrismo retratando as festas con naturalidade e os traballos cun fondo respecto cara as persoas”, según señala Xurxo Lobato.

En ese mismo año se editó ‘50 fotos de Salamanca’, con 120 instantáneas y prólogo de su amigo Miguel de Unamuno, que lo influenció para producir una colección diferente, centrada en el paisaje urbano y a quien, además de publicar las imágenes de sus populares figuras de papiroflexia, realizó uno de sus retratos más emblemáticos, con la planicie castellana como telón de fondo, en 1934. Este es uno de los ejemplos en los que se aprecia una profunda carga simbólica que une al protagonista con el entorno, una constante que mantendría también con otros como Manuel Colmeiro o José Bergamín.

El retrato que realizó José Suárez a Miguel de Unamuno en 1934 José Suárez

Este último dirigía una de las revistas para las que trabajó, Cruz y Raya, entre otras como Ahora, Mundo Gráfico, Atalaya o Estampa, en la que publicó unas fotografías bajo el título de ‘Las penas y los trabajos de las mujeres’, “cunha mirada que hoxe sería considerada feminista e reivindicativa do papel das mulleres labregas”. La compañía cinematográfica Cifesa encargó a José Suárez, en 1936, cuatro documentales sobre Galicia, alrededor de oficios tradicionales, de la que saldría ‘Mariñeiros’, “a súa gran serie, a máis traballada”, relata el comisario, destacando la atención que puso a elementos como el encuadre, la luz y el equilibrio compositivo.

“As fotos as fixo á vez que estaba filmando”, explica, una labor que se vería interrumpida por el golpe de Estado, dando inicio a una segunda etapa que le llevaría a compartir espacios con ilustres de la diáspora gallega como Castelao. “A película estreouse no exilio xa, pero non se conservan as copias, desapareceron en Arxentina”, lamenta Lobato, que en todo caso deja constancia de que la proyección “tivo certo éxito porque así o constatan as crónicas da época do propio Luis Soane”.

Además, como curiosidad, “Maruja Mallo e José Suárez coinciden no tempo e no sitio: están na primavera-verán do ano 36 na zona de Bueu”, uno de los principales escenarios de las Rías Baixas donde se realizó ‘Mariñeiros’. Esto explicaría las similitudes entre algunos de los dibujos de la pintora recogidos en su ‘Cuaderno de Galicia’, que forma parte de los fondos del Museo Reina Sofía, recuerda Lobato, matizando que no hay constancia de influencias entre ellos sino de que “o que vían os dous era o mesmo”.

Tras ganar, por su película ‘Malambo’, la Concha de Oro de la Academia de Artes y Ciencias de Cinematografía de Buenos Aires, en la que ingresó, entre otros trabajos se podría destacar el libro ‘Nieve en la Cordillera’, con fotos de los Andes. Suárez era “un gran aficionado ao esquí”, y sus conocimientos le llevaron a asesorar el proyecto de la actual estación de Manzaneda.

Todavía en el exilio se trasladó a Punta del Este, donde abrió una librería que delata su particular gusto por todo el universo manchego y cervantino, El Yelmo de Mambrino. Desde Uruguay, el fotógrafo gallego viajó como corresponsal a Japón. “Quedou fascinado”, señala Lobato, y durante dos años estuvo viviendo allí, realizando una serie fotográfica y cultivando conocimientos que le llevarían a otros muchos proyectos.

El alaricano José Suárez con el director de cine japonés Akira Kurosawa, uno de los mayores referentes en el país Cedida

José Suárez volvió a Galicia en 1959. “Un home cosmopolita coma el, atópase coa España da ditadura, dominada polo exército, por curas...”, traslada el comisario, visualizando las fotografías que plasman claramente estas impresiones que van más allá del sentido político, sino que la falta de libertades también se vivía en el día a día: “en Semana Santa non había cine nin discotecas”, ejemplifica.

El homenajeado continuó realizando encargos por distintos países como Reino Unido o Sudáfrica, y “por temas de saúde vai a vivir a Ibiza e a Mojácar”, aunque sus últimos años los pasó en Ourense, donde “coincide, a finais dos 60 e principios dos 70, con aquel ‘mundillo’ que chamaban Os Artistiñas”. En aquella época también fue cuando Eduardo Blanco Amor le dedicó uno de sus artículos publicados en La Región, que precisamente empieza expresando “las ganas que tenía yo de escribir sobre Pepe Suárez”.

“Non hai máis que ver a súa obra fotográfica comparada con outros fotógrafos galegos da época”, concluye Xurxo Lobato, que se integra en la Sección de Artes da Imaxe da Academia con Xosé Díaz, Miguelanxo Prado, Roberto Verino, José Luís Castro de Paz y Ángel Luís Hueso, el equipo responsable de proponer a José Suárez para la jornada del 1 de abril, Día das Artes Galegas, siendo además la primera vez que se dedica a un artista de este ámbito y más concretamente de la fotografía y del cine.