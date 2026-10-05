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Diario de Ferrol

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Ferrol

La comarca de Ferrolterra alumbró catorce sociedades en septiembre

Cinco de ellas en Narón y otras cuatro en Ferrol

Redacción Ferrol
05/10/2026 22:40
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Vista del polígono Río do Pozo
Jorge Meis
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Catorce nuevas sociedades se constituyeron en la comarca el pasado mes de septiembre, la mayoría –cinco– en Narón, otras cuatro en Ferrol y una en cada uno de estos municipios: A Capela, Ares, As Pontes, Neda y Valdoviño. La cifra duplica las empresas que se crearon en la misma treintena del año pasado, que en su conjunto fue, como se recordará, el más activo en términos de fundación de mercantiles desde que el Instituto Galego de Estatística sistematiza los registros, en 2012. Fueron 220.

Las nuevas sociedades sitúan este 2026 incluso por encima del ejercicio pasado, cuando a estas alturas se habían registrado y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de A Coruña 155 empresas, dos menos que el actual.

Hasta el momento, solo en 2024 y en 2025 se alcanzaron los dos centenares de nuevas mercantiles, todas ellas sociedades limitadas. En la primera de las anualidades fueron justamente 200, superando el récord hasta entonces, las 199 de 2016. La cifra más baja es la del año de la pandemia, 2020, en el que apenas se fundaron 120 sociedades. Entre ese periodo y el año pasado, hay un centenar de diferencia. 

Curso de Cofer para aprender a hablar en público

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– organiza, en colaboración con el Concello de Ferrol un curso para aprender a hablar en público y captar clientela. Estará impartido por el personal de la empresa especializada Tagen Ata y se impartirá en la modalidad de teleformación, para favorecer que las personas interesadas puedan completarlo adaptándose a sus circunstancias. Comenzará el 14 de octubre y se prolongará hasta el 24 de noviembre. Está dirigido a cualquier empleados y parados, es gratuito y para inscribirse es necesario cubrir un formulario. 

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