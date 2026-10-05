La comarca de Ferrolterra alumbró catorce sociedades en septiembre

Vista del polígono Río do Pozo Jorge Meis

Catorce nuevas sociedades se constituyeron en la comarca el pasado mes de septiembre, la mayoría –cinco– en Narón, otras cuatro en Ferrol y una en cada uno de estos municipios: A Capela, Ares, As Pontes, Neda y Valdoviño. La cifra duplica las empresas que se crearon en la misma treintena del año pasado, que en su conjunto fue, como se recordará, el más activo en términos de fundación de mercantiles desde que el Instituto Galego de Estatística sistematiza los registros, en 2012. Fueron 220.

Las nuevas sociedades sitúan este 2026 incluso por encima del ejercicio pasado, cuando a estas alturas se habían registrado y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de A Coruña 155 empresas, dos menos que el actual.

Hasta el momento, solo en 2024 y en 2025 se alcanzaron los dos centenares de nuevas mercantiles, todas ellas sociedades limitadas. En la primera de las anualidades fueron justamente 200, superando el récord hasta entonces, las 199 de 2016. La cifra más baja es la del año de la pandemia, 2020, en el que apenas se fundaron 120 sociedades. Entre ese periodo y el año pasado, hay un centenar de diferencia.