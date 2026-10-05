La cátedra que une Navantia y la UDC enfrenta un “novo reto” con cambio de dirección

Alicia Munín, asumiendo en 2025 el mismo cargo en la cátedra Jorge Juan Daniel Alexandre

Alicia Munín Doce, profesora en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, acaba de ser nombrada codirectora de la cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que impulsan la Universidade da Coruña –UDC– y Navantia. La profesional recibe la noticia “con moita ilusión” y da cuenta “dun novo reto” por el que se multiplican las opciones de fortalecer la colaboración entre ambas entidades.

El responsable de Transformación Digital e Industrial en Navantia Ría de Ferrol, Rafael Morgade, compartirá la dirección con Alicia Munín, que ya posee experiencia en el puesto al haber estado al frente, el curso pasado, de la cátedra Jorge Juan, nacida del convenio entre la UDC y la Armada.

La profesora de la EPEF releva así a su compañera, también docente en el mismo centro del Campus Industrial de Ferrol, Ana Álvarez García, que fue la codirectora de la cátedra desde su fundación, en 2017.

“Ana fixo un traballo extraordinario”, destacó Munín sobre la etapa de su precedesora, en la que se pusieron en marcha iniciativas como los premios a los TFM y la organización de un gran número de conferencias de figuras expertas relacionadas con el ámbito naval. Así, la nueva codirectora de la cátedra concluyó que la labor de Álvarez “demostra o amplo e variado que é o noso sector, e que aínda queda moito por facer”.

Más allá de su trabajo docente, Alicia Munín se integra en el Grupo Integrado de Enxeñaría y está adscrita al Citeni, y sus líneas de investigación se centran en el gemelo digital aplicado al sector naval. Antes de incorporarse a la UDC, la profesora trabajó en lo que hoy es el CIS Tecnoloxía e Deseño y el Cetnaga.