Falece aos 78 anos o profesor e pintor Antonio Rivas Pol, pai do portavoz municipal do BNG
Foi enterrado este luns na Pontenova, de onde era natural
O pintor e profesor Antonio Rivas Pol, pai do portavoz municipal do Bloque Nacionalista Galego de Ferrol, Iván Rivas, faleceu este domingo en Ares, onde residía, aos 78 anos de idade e foi enterrado no serán deste luns na súa localidade natal, na Pontenova, en Lugo.
Rivas Pol estudou Maxisterio e traballou primeiro en Chantada e logo na vila de Caborana, en Asturias, antes de asentarse laboralmente en Ferrol, en concreto en Canido.
Ademais da súa traxectoria profesional como mestre, Rivas Pol foi un destacado acuarelista, participando en múltiples exposicións colectivas na súa cidade de adopción e na contorna, mais tamén protagonizando outras mostras individuais, como as da Caixa de Aforros de Galicia (Ferrol, 1991), Banco Galego de Lugo, en 1991 e 1994, Casino Ferrolano (1993 e 1996), Ateneo Ferrolán (1999) ou no Toxos e Flores (2003 e 2006), entre outras.