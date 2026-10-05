El Concello pedirá un préstamo de 10 millones para "adiantar a execución" de las inversiones 

El proyecto 'Abrir Ferrol al mar' forma parte de las actuaciones que se pagarán con este crédito Jorge Meis

El gobierno de Ferrol recurrirá a un crédito para adelantar la ejecución de las inversiones del presupuesto de este año. La reunión del ejecutivo del Partido Popular de este lunes anunció que se trata de una póliza de crédito con una duración máxima de un año que se cancelará, señala "cos ingresos procedentes da recadación municipal e das subvencións previstas".

Con esta operación, el gobierno local dispondrá, explica, de los recursos necesarios "para adiantar a execución de proxectos incluídos no anexo de investimentos de 2026", cuyo importe, recuerda, asciende a 12,3 millones de euros. La cantidad con la que quiere contar el ejecutivo es de 10 millones como máximo.

El siguiente paso que dará el Concello es solicitar ofertas a las entidades financieras para ver cuál es la que más le conviene. Los bancos podrán presentar sus propuestas hasta las 23.59 horas del día 15 de este mes y la formalización del contrato se hará, como muy tarde, en los dos días posteriores a la notificación de la adjudicación.

La oposición no tardó en criticar al gobierno local por esta operación. El PSOE, a través del concejal Rafael Fernández Beceiro, lamentó que el ejecutivo "sexa o primeiro en acudir aos bancos e pagar xuros e o último en executar o orzamento e os investimentos". El edil socialista aseguró que el problema de Ferrol "non é a falta de cartos, senón a incapacidade deste gobierno para transformar os recursos dos que dispón en obras e melloras reais para a cidade".

Además, el grupo municipal mayoritario de la oposición subrayó que no se trata de un "feito illado", y aludió a otras que se firmaron anteriormente. "Con esta nova póliza elévase por riba dos 44 millóns o volume das operacións de financiamento tramitadas ou impulsadas neste mandato", apuntó Fernández Beceiro, que precisa que "isto non quere dicir que haxa 44 millóns de débeda viva, pero si que levamos anos vendo como se suceden as operacións de crédito mentres os investimentos quedan sen executar".

En ese sentido, el concejal del PSOE destacó que la ejecución de las inversiones fue del 7,84% en 2024 y del 16,8% en 2025, "cifras", dijo, "que evidencian que o principal problema do Concello está na capacidade do goberno para xestionar os seus recursos".

Ferrol en Común, por su parte, considera esta operación de "falta de ética intolerable" por quedar tan poco tiempo para las elecciones (en mayo de 2027) y porque "condiciona a marxe de actuación dos futuros gobernos". La formación que lidera Jorge Suárez cree que "o incremento da presión fiscal e o endebedamento deixarán hipotecado o Concello". Sacó a colación la "suba xeralizada de impostos e taxas municipais, como o IBI, os servizos escolares, a recollida de residuos, a auga e a taxa de cemiterios" y el contraste "co investimento executado, cuxa media roza un escaso 10%".

Para FeC, este tipo de operaciones responden a la decisión del ejecutivo de Rey Varela de "iniciar unha carreira contra o reloxo para inaugurar obras e tentar gañar rendibilidade electoral".

Las críticas provocaron la reacción del ejecutivo, que incidió en que la concertación de esta operación responde "a unha cuestión de axilidade na execución dos investimentos, non a unha falta de recursos para afrontar os proxectos previstos". Así, recordó que muchas de las inversiones que figuran en los presupuestos cuentan con financiación procedente de otras administraciones públicas y de fondos europeos y que esta operación de crédito a corto plazo "permite adiantar eses recursos e non ten que agardar a que se produzan eses ingresos". "Trátase", concluye el ejecutivo, "dunha operación de Tesourería que permite pagar antes e xustificar fondos xestionados para financiar as grandes transformacións da cidade".