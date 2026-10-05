El Concello abre al tránsito peatonal la Rubalcava hasta la Cocina Económica

Cartel colocado por la empresa Jorge Meis

La UTE que ejecuta las obras de reurbanización de la calle Rubalcava –Ogmios y Sergonsa– abrió ayer al tránsito peatonal el tramo de la calle entre Sol y la Cocina Económica, para facilitar la circulación de residentes y también para dar servicio a la institución benéfica.

Un cartel informa desde ayer por la tarde de estos cambios y recuerda que el paso de vehículos está prohibido.

Como se recordará, la actuación fue adjudicada en octubre del año pasado a la UTE, con un plazo de ejecución de un año. Las obras forman parte del paquete de actuaciones que se incluyen en el convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para la regeneración urbana. Tienen un presupuesto de casi 1,3 millones de euros y el objetivo del gobierno es que esté finalizada antes de las navidades.