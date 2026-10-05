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Ferrol

El Concello abre al tránsito peatonal la Rubalcava hasta la Cocina Económica

El paso de vehículos está prohibido

Redacción Ferrol
05/10/2026 22:29
aberto a residentes e para a Cociña Económica unha parte de Rubalcava
Cartel colocado por la empresa
Jorge Meis
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La UTE que ejecuta las obras de reurbanización de la calle Rubalcava –Ogmios y Sergonsa– abrió ayer al tránsito peatonal el tramo de la calle entre Sol y la Cocina Económica, para facilitar la circulación de residentes y también para dar servicio a la institución benéfica.

Un cartel informa desde ayer por la tarde de estos cambios y recuerda que el paso de vehículos está prohibido.

Como se recordará, la actuación fue adjudicada en octubre del año pasado a la UTE, con un plazo de ejecución de un año. Las obras forman parte del paquete de actuaciones que se incluyen en el convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para la regeneración urbana. Tienen un presupuesto de casi 1,3 millones de euros y el objetivo del gobierno es que esté finalizada antes de las navidades. 

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