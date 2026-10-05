El 'Centinela' realiza seguimiento a cuatro buques rusos durante su último despliegue

El centinera durante una jornada de navegación Armada

El Patrullero de Altura ‘Centinela’ (P-72) ha desarrollado labores de vigilancia marítima en los espacios de interés nacional, en el marco de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión.

Durante la referida misión, el buque con base en Ferrol ha realizado la monitorización de cuatro buques de la Marina de la Federación Rusa a su paso por la zona económica exclusiva española. En concreto, el buque ha hecho seguimiento a dos unidades militares que escoltaban a dos buques mercantes durante su paso por los espacios de soberanía e interés nacional.

Asimismo, durante la actividad, el patrullero ha navegado, bajo control operativo del Mando de Operaciones, y ha reportado de forma permanente la situación y evolución de las operaciones en curso.