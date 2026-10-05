El alumnado del IES Sofía Casanova recibe la visita de la Xunta en su clase de reanimación

Un total de 25 estudiantes participaron en la sesión de este mismo lunes en el Sofía Cedida

Los alumnos y alumnas del IES Sofía Casanova que se están formando en el programa ‘RCP na aula’, para el que colaboran las Consellerías de Sanidade y de Educación, Ciencia, Universidades e FP, recibieron este mismo lunes 5 la visita de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que participó en una de las sesiones junto a 25 estudiantes, repartidos en grupos, de primer curso de Bachillerato.

El programa en el que se enmarca esta formación, pionero en España, lleva desarrollándose en los centros educativos de Galicia desde 2016, después de haberse puesto a prueba con una iniciativa piloto en Lugo, en el año 2009.

“O obxectivo é que todo o alumnado galego remate a ESO e o Bacharelato sabendo recoñecer unha situación de risco vital, alertar ao 061 e iniciar as manobras de reanimación ata a chegada dos servizos sanitarios”, señaló Martina Aneiros, destacando que “nestas situacións, cada minuto é vital para mellorar as posibilidades de supervivencia”.

Así pues, con la finalidad de enseñar a los estudiantes conocimientos de reanimación pulmonar, a través del convenio de ambas Consellerías se forma y habilita a los docentes como monitores de soporte vital básico e instructores del alumnado de ESO en horario lectivo.