Dos actores del grupo de Canido Opaí Teatro consiguen premios en el primer Manuel Lourenzo

Alexis Sequeiro (Mellor actor protagonista) y Fran Muíño (Mellor actor de reparto) con sus premios y compañeros de Opaí Teatro detrás Cedida

La primera edición de los Premios Manuel Lourenzo, una iniciativa de la Federación de Teatro Afeccionado de Galicia –Feteagal– dirigida a compañías no profesionales de toda Galicia, entregó dos premios a los actores Alexis Sequeiro y Fran Muíño. Ambos son intérpretes de Ferrol, integrados en el grupo Opaí, de la Sociedade Recreativa e Deportiva –SRD– Canido, que además despuntó en el certamen con otras nominaciones.

Estos reconocimientos valoraron el trabajo realizado en el montaje ‘De marzo a marzo’, dando voz así a una historia tan ligada a la comarca como la del origen del Día da Clase Obreira. Por esta pieza fueron finalistas en otras dos categorías principales como son la de Mellor espectáculo y Mellor texto orixinal.

Sin embargo, no fueron estos los galardones obtenidos por la compañía local sino los correspondientes a Mellor actor protagonista, que se entregó a Alexis Sequeiro, y Mellor actor de reparto, para Fran Muíño.

“O recoñecemento de un é o recoñecemento de todos”, destacaron desde Opaí Teatro, celebrando tanto los trofeos recibidos, en forma de triunfo colectivo, como la importancia de que la federación impulse un certamen como este, dirigido al sector amateur a nivel gallego.

‘De marzo a marzo’

Los méritos conseguidos en esta ocasión se suman al premio recogido este mismo año en los European Amateur Theatre Awards-Gil Vicente, que celebró su gala de entrega en Barcelos, Portugal.

Precisamente, el galardón, en la categoría de Mejor Proyecto Artístico, se entregó también por ‘De marzo a marzo’, bajo la dirección de Cristina Mariño, una obra que pasó por un importante proceso de investigación y entrevistas a más de 30 fuentes presenciales.