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Ferrol

Corte de tráfico este martes y miércoles en un tramo de la calle del Sol

Las obras en un inmueble obligan al cierre a la circulación

Redacción Ferrol
05/10/2026 15:34
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Durante dos días, este martes y miércoles 6 y 7 de octubre, la céntrica calle del Sol de Ferrol estará cortada al tráfico rodado en el tramo entre la calle Méndez Núñez y Arce.

La medida no afectará a toda la jornada, sino que se únicamente se impedirá la circulación de vehículos entre las 9.30 y las 13.30 horas.

El motivo del cierre al tráfico es la realización de una serie de obras en un inmueble, lo que ocupará la zona de circulación del vial, tal y como explicó el Concello.

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