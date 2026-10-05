Corte de tráfico este martes y miércoles en un tramo de la calle del Sol

Anuncio del corte de tráfico Concello

Durante dos días, este martes y miércoles 6 y 7 de octubre, la céntrica calle del Sol de Ferrol estará cortada al tráfico rodado en el tramo entre la calle Méndez Núñez y Arce.

La medida no afectará a toda la jornada, sino que se únicamente se impedirá la circulación de vehículos entre las 9.30 y las 13.30 horas.

El motivo del cierre al tráfico es la realización de una serie de obras en un inmueble, lo que ocupará la zona de circulación del vial, tal y como explicó el Concello.