‘Blas de Lezo’ y ‘Patiño’ operan ya a pleno rendimiento con el grupo naval permanente de la OTAN

La 'Cristóbal Colón' junto al 'Patiño' operando con la OTAN EMAD

La Armada mantiene operativas a gran parte de sus unidades de guerra, muchas de las cuales tienen su base en el Arsenal de Ferrol. Así, en las últimas horas ha culminado la labor una de ellas, el patrullero de altura ‘Arnomendi’, desplegado en aguas del Cantábrico para apoyar a la flota pesquera durante la campaña del bonito.

Asimismo, la fragata ‘Blas de Lezo’ y el buque de aprovisionamiento ‘Patiño’ están plenamente integrados en el grupo naval permanente de la OTAN, (SNMG-2), que ha iniciado ya el ejercicio ‘Noble Shield’. Durante aproximadamente dos meses y medio, estos buques, junto a otras unidades navales aliadas, mantendrán la presencia naval en diferentes áreas de actuación en la zona del Mediterráneo. Los dos barcos de guerra dan forma así a un grupo multinacional cuyo mando ostenta Grecia y en el que participan diferentes naciones, además de la helena, como Italia, Francia y Turquía.

Durante el despliegue los buques nacionales tomarán parte en otros cometidos como las pruebas ‘Mare Aperto 26’, ‘Mavi Balina 26’ y ‘Niiris 26’. Se trata de acciones encaminadas a poner en práctica procedimientos y capacidades en coordinación con unidades de otras marinas amigas.

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Con respecto al ‘Noble Shield’, se trata de una de las acciones que la OTAN mantiene activas para prevenir conflictos y garantizar la seguridad marítima de sus países miembros. Para ello, barcos aliados navegan de manera permanente en zonas estratégicas, preparados para actuar con rapidez y ser capaces de hacerlo de forma coordinada, como apuntan desde el Estado Mayor de la Defensa.

Asimismo, la quinta F-100, la ‘Cristóbal Colón’ opera también estos días en aguas del Mediterráneo junto a la ‘Navarra’, realizando labores de vigilancia.

También están desplegados el patrullero P-71 ‘Serviola’, que participa en las maniobras ‘Sea border’, en aguas del sur de Europa y el norte de África, y el P-74 ‘Atalaya’, que realiza labores de presencia, vigilancia y disuasión en el Mediterráneo.

Una unidad que regresará en breve a su base en Ferrol es la ‘Álvaro de Bazán’, que ha finalizado su despliegue por Estados Unidos, donde tomó parte en varios ejercicios internacionales.

También prosigue la puesta a punto de otra unidad que en breve culminará su período de descanso como es el Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) 'Cantabria' que en las últimas horas ha abandonado las instalaciones de Navantia donde se sometía a una puesta a punto para volver a navegar por la zona, preparándose así para próximos cometidos.