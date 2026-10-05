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Ferrol

Alumnado de Leixa y Ucha hará prácticas en el Concello de Ferrol

Los convenios afectan a los ciclos de Integración Social y Xestión Administrativa

Redacción Ferrol
05/10/2026 22:44
Pleno concello de Ferrol Unicef
Interior del Consistorio, en una imagen reciente
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El alumnado del CIFP Leixa que cursa el ciclo superior de Integración Social y del Rodolfo Ucha que estudia el medio de Xestión Administrativa podrá realizar prácticas formativas en el Concello de Ferrol durante este curso, en virtud de los acuerdos de colaboración con ambos centros que aprobó ayer la Xunta de Goberno Local. 

A través de estos convenios, informa el Concello, los alumnos podrán disfrutar de una experiencia práctica en la administración local, supervisadas por sus respectivos centros, aplicando los conocimientos que adquieran durante su formación.

Para el Concello, la colaboración con los centros de Formación Profesional permite “reforzar a conexión entre o ámbito local e a administración local”. 

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