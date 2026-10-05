Aitor Martínez | “Me quise centrar en la zona de Ferrolterra porque tenemos un microclima”

Aitor Martínez mostrando su aplicación, que ya supera las 5.000 descargas Jorge Meis

Hace aproximadamente diez años, Aitor Martínez Pérez, ferrolano afincado en Fene, identificó un problema: todos los servicios meteorológicos eran demasiado generalistas y no reflejaban, al menos de forma directa, las particularidades de la ciudad naval y su entorno. Este descubrimiento derivó en un proyecto que comenzó, como muchas iniciativas de la época, en una página de Facebook que comenzó a crecer y que, a día de hoy, ya cuenta con una app propia que, desde junio, acumula más de 5.000 descargas.

¿Cómo surgió la idea de desarrollar esta aplicación?

Todo empezó a través de Facebook, cuando el resto de redes sociales no tenían tanta presencia. Teníamos MeteoGalicia, pero como es muy generalista me quise centrar en Ferrolterra, Eume y Ortegal, lo que es la zona norte de la provincia de A Coruña, porque aquí tenemos realmente un microclima. El clima que puede haber aquí puede ser completamente diferente del que hay en Pontedeume. Así que me hice una página de Facebook, que ya ha alcanzado los 25.600 seguidores. El 12 de octubre se cumple un año de esto. Y hace un año, en septiembre, empecé a desarrollar la base de la web. Y cuando ya la tuve a mi gusto, empecé con la aplicación, sobre marzo de este año. Y ya el 20 de junio saqué la aplicación oficialmente por Google, después de unas pruebas requeridas por la compañía.

¿Qué dificultades está encontrando a la hora de dar a conocer esta aplicación?

La dificultad está en que, al no ser una empresa grande, al no ser un proyecto con alguien detrás, es complicado darse a conocer. Te pongo como ejemplo Windy, que conoce mucha gente. Es una empresa con empleados que son meteorólogos, son científicos, tienen sus bases en diferentes puntos del mundo y, al final, cada uno se dedica a gestionar su sección. Esas empresas tienen el apoyo de compañías detrás para, económicamente, seguir evolucionando y hacer marketing, que es el 90% de lo que hace funcionar una aplicación. A mí me está costando eso. A día de hoy, estoy contento, porque en tres meses ya tengo 5.000 descargas, pero es lo más complicado. Yo, afortunadamente, tengo las redes sociales y el grupo de WhatsApp y he conseguido evolucionar mucho por ahí porque, al final, también funciona bien el boca a boca.

¿Cómo se actualizan los datos meteorológicos?

Yo pago unas cuotas mensuales a diferentes servicios que tienen satélites recogiendo datos todo el rato. Con estos últimos desarrollé un sistema propio que no quería que simplemente fuera un mapa, porque para mucha gente podía ser lioso o poco atractivo. Yo quería un sistema con el que interpolarlos para que el usuario viera con números u oraciones lo que va a pasar y lo que está pasando. Al final son datos que los puede recoger cualquier persona, porque la mayoría de empresas que se dedican a esto las recogen del mismo sitio. Pero cada una después lo interpreta a su manera.

Se apoya mucho en el ‘feedback’ de los usuarios de WhatsApp. ¿Qué dificultades entraña esto?

Recibo sugerencias a través del grupo de WhatsApp, de mensajes privados e de incluso correos electrónicos. Lo que intento y que me quita mucho tiempo es implementar el código, porque la gente piensa que hacer la aplicación es coger un código simple, integrarlo y ya está, pero detrás de eso hay mucho más. Si lo modifico se puede generar un error, que me ha pasado muchas veces, y romper la aplicación. Yo lo recibo muy bien, porque para mí es aprender, pero también ver que el usuario realmente está utilizando la aplicación y que se ha dado cuenta de una cosa que tengo que corregir. Pero lleva muchas horas corregirlo, muchas pruebas internas. Antes de sacar una actualización tengo un emulador de Android en mi ordenador en el cual voy haciendo pruebas. Por ejemplo, ahora quiero implementar, en la sección Mar, datos como la temperatura del agua, salinidad y todo eso. Pero antes de sacarla a la luz tengo que hacer muchas pruebas en casa.

¿Cómo funciona internamente la aplicación?

Hay un aspecto en el que quiero ser muy específico. La gente piensa que la meteorología es exacta y la atmósfera es lo que vemos y ya está. Pero eso no es así. La atmósfera es caótica, está en constante cambio aunque nosotros no lo notemos. Y eso es muy difícil de extrapolar a cualquier tipo de aplicación, porque en los modelos meteorológicos, la máxima resolución que pueden tener un satélite es de 5 km2. Esto quiere decir que a lo mejor aquí puede indicar que hay nubes y claros porque dentro de esa celda el satélite reconoce que hay nubes y claros. Pero a lo mejor fuera de ese rango, como el puente de las Cabras mismamente, está lloviendo porque hay chubascos. Es complejo que el usuario lo entienda, que nunca va a existir una aplicación exacta al 100%. De hecho, no existe ni en los grandes modelos meteorológicos. Ahora estoy trabajando en interpolar el que yo empleo a microescala, en reducir esa celda a cientos de metros. ¿Cómo estoy haciendo eso? Llevando todos los conceptos atmosféricos y fórmulas matemáticas a la mínima distancia posible. Está siendo muy complicado, porque al final dependes de muchos más valores de los que tú puedes recoger. Pero ahora mismo esa es la meta.

En este campo está compitiendo también contra grandes corporaciones ¿Cómo le hace sentir?

Es una sensación rara, porque todo esto era un pensamiento que tenía en la cabeza, que no sabía si algún día iba a llegar a la luz y finalmente lo está haciendo. Y ahora que estoy ahí, me veo un poco más cerca de la grandes compañías. Veo un poco más posible de competir con ellas, llegar a su altura. Siento que ya formo parte de este sector, que puedo llegar a ser como estas empresas sin tener, lógicamente, los recursos que tienen ellas. Es complicado. Pero, no sé, me siento bien, orgulloso de hasta dónde he llegado.

¿Y qué será lo siguiente? ¿Cómo ve el futuro?

Llegar a ser como ellas. Poder decir: “Un chaval de Ferrol, él solo, ha llegado a hacer lo que las grandes compañías pueden hacer”. Ese es mi sueño. Lógicamente, detrás hay muchos factores que no dependen solo de mí. Dependen mucho de la gente, del marketing, de la economía, porque al final esto conlleva unos gastos mensuales. Y que conste que no estoy pidiendo que nadie me financie, pero sí que me he dado cuenta al meterme en este mundo de que las grandes empresas que, se promocionan dentro de Google siempre van a tener más visibilidad.