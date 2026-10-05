Acepta doce años de prisión por cinco robos con fuerza entre 2023 y 2025

Audiencia Provincial de A Coruña Cedida

El ferrolano de 51 años que este lunes se sentó en el banquillo de la sección primera de la Audiencia Provincial como autor de cinco delitos de robo con fuerza entre finales de 2023 y principios de 2025 aceptó 12 años de prisión, seis menos de los que sumaban las diferentes causas, tras reconocer los hechos y poder así pactar rebajas en cada uno de los procesos.

Así, la defensa del ahora condenado, que ya tenía cerca de una decena de antecedentes penales por casi una decena de delitos de las mismas características, pudo pactar con la Fiscalía una reducción de las penas y un acuerdo en el pago de las indemnizaciones.

Como se recordará, el hombre es el responsable del robo en la iglesia de las Angustias, en Ferrol, donde se apropió de objetos como cálices, copones y otros que sumaban un valor de 24.000 euros –y nunca fueron recuperados–, así como en el pabellón polideportivo del Ensanche, en la escuela infantil Os Pequerrechos, en la plaza de España, en una vivienda de Narón y en un taller mecánico de la carretera de Castilla.

En la mayor parte de los casos, las indemnizaciones se corresponden con daños ocasionados para forzar la entrada en el interior de los locales o destrozo en una máquina expendedora.