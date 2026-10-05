‘300 Años de Construcción Naval en la Ría de Ferrol’ se inaugura este martes 6 en el edificio de Herrerías

Entrada al edificio de Herrerías, que acoge el museo de Exponav Daniel Alexandre

El museo de Exponav estrenará este martes 6, a las 19.00 horas, la exposición propia ‘300 Años de Construcción Naval en la Ría de Ferrol’, como conmemoración del aniversario del Departamento Marítimo del Norte. La historia que se acercará al visitante empieza por el Arsenal de A Graña, un emplazamiento que fue descartado por la limitación del espacio, continúa por los primeros proyectos de Bazán y alcanza los últimos de Navantia, entre otros muchos hitos.

La primera parte de la muestra recoge las embarcaciones construidas en A Graña (con una obra nueva del maquetista de Exponav, Tono Loureiro) y en los Reales Astilleros de Esteiro, incluyendo capítulos como los del Plan Ferrándiz, que daría lugar a la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval.

Asimismo, se recupera toda la historia de Navantia, con especial atención a los distintos tipos de embarcaciones, y por otro lado se reserva un espacio para la construcción civil y de otros pequeños astilleros situados tanto en A Graña como también en A Graña, San Felipe, Mugardos, Xuvia, Maniños y Perlío, este último, como semilla de Astano.