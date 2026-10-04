Una procesión culmina los actos en memoria de San Francisco de Asís

Orden Tercera misa por San Francisco de Asís Jorge Meis

La Orden Tercera Franciscana está ya inmersa en su semana más especial, con un programa de celebraciones con motivo de la festividad de San Francisco de Asís coincidiendo con el octavo centenario de su fallecimiento.

Si bien los terciarios franciscanos llevan desde principios de año realizando una eucaristía mensual, ofreciéndole así a los fieles la posibilidad de participar en el Jubileo Franciscano, el grueso de las celebraciones comenzó este domingo con una misa solemne en la capilla de la Orden, presidida por Manuel Quero Romera, que recientemente ha sido nombrado párroco de la iglesia castrense de San Francisco. Esta invitación, explican los terciarios, reconoce una “relación de fraternidad” de ambas comunidades a lo largo del tiempo.

Hoy comenzará el triduo en honor a San Francisco. Será, al igual que mañana martes y el miércoles, a las 19.00 horas, presidido por Cándido Otero, arcipreste de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

En ellas, avanza la Orden, se profundizará en “los rasgos esenciales de la espiritualidad de San Francisco: la pobreza, la caridad atenta hacia los demás y la entrega confiada hasta la hermana muerte”.

En este caso, la presencia de Otero no es casualidad, pues durante su etapa en la parroquia de San José Obrero de Narón ha reforzado el conocimiento del carisma franciscano y, de hecho, en el templo se encuentran expuestas al culto imágenes y elementos relacionados con la espiritualidad franciscana.

Los terciarios informan de que uno de los momentos más significativos tendrá lugar precisamente mañana martes, durante la eucaristía del triduo. En ese momento, Cándido Otero ingresará en la Orden Franciscana Seglar. El acto estará presidido por el fraile franciscano Natalio Saludes. Esta incorporación no significa que Otero pase a ser fraile ni que abandone su condición sacerdotal.

Los actos concluirán el miércoles con un acontecimiento excepcional dentro de las celebraciones jubilares. Tras finalizar la eucaristía de las 19.00 horas, la imagen de San Francisco de Asís, atribuida al escultor Francisco Gambino, saldrá en procesión desde la capilla de la Orden Tercera. El objetivo es que la presencia de Asís llegue a algunos espacios históricamente vinculados a la comunidad franciscana de la ciudad naval.

Así, el cortejo avanzará hasta el Parador para, desde allí, entrar en los Jardines de San Francisco y regresar al templo. La Orden contará en esta ocasión con la colaboración de la Cofradía de la Soledad y el acompañamiento musical de la banda Acotaga.

La intención del desfile es vincular la celebración del octavo centenario del fallecimiento de Francisco de Asís con la memoria histórica de la urbe.

Los terciarios franciscanos se encuentran ya trabajando en la preparación de nuevos actos los próximos meses, informan desde la Orden.