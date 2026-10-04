Teatro en Caranza y taller de voz en el Centro Cala

'Héroes en decembro' fusiona drama y humor en una misma obra Jorge Meis

La compañía ourensana amateur ¡Abran Paso! Teatro visitó ayer por la tarde el centro cívico de Caranza para representar ‘Héroes en decembro’, una obra que combina drama y humor para abordar temas como la salud mental y el suicidio. Por otro lado, el Centro Cala acogió un taller de voz impartido por la actriz de la ciudad naval, Catuxa Leira.