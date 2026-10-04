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Ferrol

Teatro en Caranza y taller de voz en el Centro Cala

La compañía ¡Abran Paso! Teatro visitó el centro cívico del barrio, mientras que la actriz ferrolana Catuxa Leira fue la encargada de impartir el obradoiro en el local de A Magdalena

Redacción Ferrol
04/10/2026 20:26
entro cívico de Caranza ¡Abran paso! en Domingos a Escena
'Héroes en decembro' fusiona drama y humor en una misma obra
Jorge Meis
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 La compañía ourensana amateur ¡Abran Paso! Teatro visitó ayer por la tarde el centro cívico de Caranza para representar ‘Héroes en decembro’, una obra que combina drama y humor para abordar temas como la salud mental y el suicidio. Por otro lado, el Centro Cala acogió un taller de voz impartido por la actriz de la ciudad naval, Catuxa Leira. 

Centro Cala la actriz Catuxa Leira imparte un taller de voz
El taller de voz impartido por Catuxa Leira abordó aspectos como la expresividad
Jorge Meis
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