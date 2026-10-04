Ferrol
Teatro en Caranza y taller de voz en el Centro Cala
La compañía ¡Abran Paso! Teatro visitó el centro cívico del barrio, mientras que la actriz ferrolana Catuxa Leira fue la encargada de impartir el obradoiro en el local de A Magdalena
La compañía ourensana amateur ¡Abran Paso! Teatro visitó ayer por la tarde el centro cívico de Caranza para representar ‘Héroes en decembro’, una obra que combina drama y humor para abordar temas como la salud mental y el suicidio. Por otro lado, el Centro Cala acogió un taller de voz impartido por la actriz de la ciudad naval, Catuxa Leira.