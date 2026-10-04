La AVV de Ultramar recuerda que quedan vacantes para las actividades de este año

Actuación de rondallas en Ultramar Emilio Cortizas

La AVV Ultramar recuerda que todavía quedan plazas en las actividades de este curso, que van desde informática a aprendizaje del uso del teléfono móvil y la tablet, pasando por encaje de bolillos, calceta, ganchillo, taller de memoria, gimnasia saludable, sevillanas, flamenco y también idiomas: inglés y francés.

La entidad que preside Natalia Ares explica que a través de estas propuestas, los participantes podrán “aprender novas habilidades, manterse activas, estimular a memoria e practicar idiomas”, así como “compartir experiencias con outras persoas”.

Quienes deseen apuntarse pueden hacerlo en el local de la calle Sartaña, 20, llamando al 981 372 743 o en el correo avvultramar@gmail.com.