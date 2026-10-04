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Ferrol

La AVV de Ultramar recuerda que quedan vacantes para las actividades de este año

Desde talleres de memoria a uso del móvil e incluso idiomas

Redacción Ferrol
04/10/2026 13:43
Actuación de rondallas en Ultramar
Actuación de rondallas en Ultramar
Emilio Cortizas
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La AVV Ultramar recuerda que todavía quedan plazas en las actividades de este curso, que van desde informática a aprendizaje del uso del teléfono móvil y la tablet, pasando por encaje de bolillos, calceta, ganchillo, taller de memoria, gimnasia saludable, sevillanas, flamenco y también idiomas: inglés y francés.

La entidad que preside Natalia Ares explica que a través de estas propuestas, los participantes podrán “aprender novas habilidades, manterse activas, estimular a memoria e practicar idiomas”, así como “compartir experiencias con outras persoas”.

Quienes deseen apuntarse pueden hacerlo en el local de la calle Sartaña, 20, llamando al 981 372 743 o en el correo avvultramar@gmail.com. 

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