Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Juzgan en la Audiencia Provincial a un ferrolano por cinco robos

Los juicios tendrán lugar este lunes

Redacción Ferrol
04/10/2026 22:30
La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril
Los delitos se cometieron entre finales de 2023 y principios de 2025 en Ferrol y Narón
AEC
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Audiencia Provincial de A Coruña juzga este lunes, en cinco vistas distintas, a un ferrolano con varios antecedentes penales, por la comisión de otros tantos robos con fuerza. La suma de las penas que pide la Fiscalía supera los 18 años de privación de libertad.

Según consta en los escritos de acusación, el varón, de 51 años, es el presunto autor de cinco robos perpetrados entre octubre de 2023 y enero de 2025. El primero lo cometió en un piso localizado en el término municipal de Narón que el propietario estaba reformando y que utilizaba como segunda residencia. Allí sustrajo un televisor y una sierra circular de mano, entre otros objetos. Por estos hechos se le piden seis años por el delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada.

En agosto de 2024, el acusado accedió, en horario de cierre del templo, a la iglesia de las Angustias, causando desperfectos por más de 4.000 euros y robando diferentes objetos de valor –cálices, candelabros, ánforas y copones– tasados en más de 24.000 euros y que nunca fueron recuperados. Por estos hechos se le piden otros seis años de prisión.

En octubre de ese mismo año, el presunto autor de estos delitos accedió por la fuerza al pabellón del Ensanche, causando desperfectos por los que el Concello de Ferrol no ha pedido indemnización. Se solicita para él una pena de año y medio. Ese mismo mes también entró en Talleres y Servicios Castela, donde se apropió de una máquina de diagnosis y también forzó una expendedora de Hosal Vendig, por la que la empresa requiere 679 euros. Para él piden otros tres años. El último delito ocurrió en enero de 2025, cuando el encausado violentó la entrada de la escuela infantil Os Pequerrechos, en la plaza de España, si bien no pudo llevarse nada al ser pillado ‘in fraganti’ por la Policía.

Los cinco juicios se celebrarán consecutivamente, entre las 9.45 y las 12.30 horas en la sección primera de la Audiencia. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620