Floristerías, un negocio artesano presente en las buenas y malas noticias

La Florista del Castillolleva desde 1943 atendiendo a los clientes de la ciudad naval Jorge Meis

La tierra siempre ha sido sinónimo de sustento por la gran variedad de frutos y hortalizas que surgen de ella, pero también se encuentra estrechamente relacionada con diferentes tipos de acontecimientos. Ejemplo de ello son las flores, empleadas no solamente para decorar tanto hogares como jardines, sino también para expresar afecto en ocasiones especiales.

Concretamente, son varios los establecimientos de Ferrol que cada día elaboran ramos y otros encargos solicitados por sus clientes. Es el caso de La Florista del Castillo, ubicada en la carretera de Catabois. Su historia se remonta al año 1943, cuando la abuela de la actual gerente, Raquel Pillado, tomó la decisión de ganarse la vida con un oficio artesano en el que ella representa la tercera generación familiar al mando del negocio.

Flores de Mis amores es uno de los negocios más céntricos de Ferrol Jorge Meis

Justo en el centro urbano se encuentra María Dolores Veloso, que hace un lustro montó Flores de Mis Amores en la calle Igrexa. “Tras años intentando sacar las oposiciones de secundaria adelante y con dos hijos, decidí dar un cambio radical y hacer algo un poco más de diseño; trabajar en esta ciudad, que es donde quería estar, y me decidí por las flores, que es un negocio rentable. No me tiré muy a la aventura tampoco”, explica la responsable del local.

Asimismo, en 2020, otra emprendedora apostó por inaugurar Missflores. Se trata de Gloria García, a quien, tras haber trabajado en varias floristerías, se le ocurrió instalarse en la calle Camiño Barbeito. “Siempre había tenido la ilusión de tener la mía y de manejarla un poco como yo quisiera”, comenta. Sin embargo, los comienzos fueron complicados debido a la pandemia. “Abrí el 17 de enero y el 14 de marzo estábamos cerrados”, recuerda García, aunque eso no impidió que consiguiese establecerse en el barrio de San Xoán.

Hace seis años, Gloria García decidió abrir Missflores en el barrio de San Xoán Jorge Meis

En cuanto a la situación actual del sector, Raquel Pillado asegura que está en constante evolución porque “todos los años aparecen nuevas tendencias”. Por su parte, María Dolores Veloso lo ve “cada vez más potente”. “La gente pide flores para llevar a sus casas, regalar, decorar locales... Lo ven como un buen regalo”, afirma. De hecho, asegura que su clientela no se limita a personas mayores porque comienza a haber mucha gente joven que “le empieza a dar bastante importancia a la flor”.

Lo más solicitado

Respecto a las especies cuya demanda ha aumentado en los últimos años, María Dolores Veloso señala varias. “Algunas se han puesto de moda otra vez, como puede ser el anturio o el lirio, que solía ser la típica de tanatorio, de cementerio, y que a lo mejor la gente joven desconoce que era utilizada para eso, pero se está convirtiendo en tendencia otra vez”, comenta.

Al mismo tiempo, concreta que, en determinados casos, opta por innovar un poco la oferta. “Por ejemplo, no tenemos claveles rojos o blancos como los que se usan para estas cosas, e intentamos tener colores un poco diferentes”, declara.

Según las floristas, la demanda de especies como el tulipán, el girasol o el lirio ha subido en los últimos años

En lo referente a la elaboración de ramos, su establecimiento sigue un criterio bien definido. “Nos caracterizamos un poco por hacerlos silvestres; mezclamos mucho verde con flores pequeñas de diferentes colores”, confirma Veloso. Aun así, especifica que sus clientes más jóvenes comienzan a preguntar mucho por un estilo contemporáneo con pocas flores, que suelen tener un precio más elevado que los tradicionales, dándole prioridad a aspectos como el diseño.

Pillado, en cambio, nota que, últimamente, el tulipán y el girasol están ganando adeptos, así como los bouquets variados. “La gente regalaba mucho las rosas y ahora lo que le gusta es mucho colorido y algo muy desarrollado”, puntualiza.

Aparte de coincidir con la gerente de La Florista del Castillo en cuanto a las especies más pedidas estos años, Gloria García piensa que la influencia de las tecnologías se percibe entre las nuevas generaciones. “Vienen mucho con ideas cogidas de Internet, que a veces no se pueden hacer”, relata. Pese a que las plantas naturales siguen siendo las favoritas, subraya que su demanda está bajando y que antes “todas las mamás o abuelas” tenían varias en sus hogares, mientras que la gente joven ya no está tanto en la labor de “ponerse a cuidar y a limpiar”.

Días clave

Tal y como sucede en otros negocios, hay ciertas épocas más ajetreadas para las floristerías. Para García, la Navidad es una de ellas. Lo mismo ocurre con los días de San Valentín, del Padre y la Madre. Según Raquel Pillado, Difuntos también es una fecha de “muchísimo trabajo” en la que los precios suben “una barbaridad”. “Evidentemente, los establecimientos de Ferrol como nosotros, al llevar ya unos años, vas pidiendo según la demanda que tuviste el año anterior, pero también tienes mucho miedo porque la flor es muy cara”, relata la empresaria.

Más allá de esto, María Dolores Veloso confirma que las graduaciones celebradas entre los meses de mayo y junio se están haciendo un hueco en el calendario. “Nos sorprende, cada vez hay muchísimo más; se están asentando”, asevera.

Cada vez son más las personas que optan por pedir ramos silvestres Jorge Meis

Aunque las floristerías suelen dedicarse a trabajos relacionados con festividades y celebraciones, los entierros también forman parte de su día a día. En este sentido, Pillado confiesa que es duro “ver a la gente llorar que viene a hacer un encargo”.

Debido a esto, tanto ella como Gloria García y María Dolores Veloso están de acuerdo en que su oficio tiene un gran componente emocional, por lo que intentan hacer de cada pedido una ocasión especial, ya sea por una buena o por una mala noticia.

Desde los establecimientos piden se ponga en valor la labor que realizan cada día

Al preguntarles sobre cómo se imaginan el futuro del sector, las opiniones son variadas. Desde Flores de Mis Amores sostienen que se va a mantener, pero su gerente considera que los clientes y los propios profesionales deben ser conscientes de que se trata de un “trabajo artesano que lleva mucho tiempo” y que la inmediatez predominante hoy en día “obliga a cambiar un poco el negocio”.

Algo similar opina Pillado, quien afirma que se siguen realizando muchos pedidos. Por otro lado, García ve muy probable que la situación no cambie en los próximos años porque hay “una generación intermedia entre los mayores y los más jóvenes que todavía conservan la tradición” de acudir a locales como el suyo. Aun así, cree que llegará un punto en el que este panorama “va a ir a menos”.

Actualmente, clásicos como las rosas no están tan de moda Jorge Meis

En cuanto a qué les pedirían a los gobiernos para mejorar el sector, María Dolores Veloso no tiene dudas: que se valore más la labor que desempeñan, que aumenten los salarios y que bajen los impuestos. “Es verdad que tenemos menos IVA en el precio de la flor, pero creo que debería aplicarse en todas porque, por ejemplo, en la preservada sigue siendo el 21%”, concreta.

Por otra parte, Gloria García reconoce que se adaptan lo máximo posible a la clientela al fijar los precios, aunque indica que la mercancía “se encareció mucho”, tal y como ha sucedido en otros gremios. Para Raquel Pillado, lo ideal sería que hubiese un sistema tributario más favorable “para las pequeñas empresas”.

Los locales de Ferrol cuentan con una amplia variedad de ramos y flores Jorge Meis

En definitiva, las responsables de La Florista del Castillo como Missflores y Flores de Mis Amores piensan que son varios los retos a los que se enfrentan día a día en sus establecimientos.

Pese a ser un trabajo exigente y laborioso, todas ellas aseguran disfrutar con su trabajo y ven con optimismo el momento en el que se encuentran actualmente sus negocios, donde clientes de diferentes edades acuden en busca de ramos y flores para todo tipo de situaciones.