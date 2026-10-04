Ferror Records está de ‘cumple’ e prepara un cartel dos que fan ferver Canido da mañá á noite
O selo local celebra 11 anos de cultura independente cunha xornada coa música de Dogo, Nöwan, Furada e Cristy DJ
Todos os encontros que organiza Ferror Records no centro cívico de Canido son únicos por unha cuestión ou por outra, mais sen dúbida os seus aniversarios son merecedores de propostas especialmente destacadas. Desta volta celebrarán 11 anos de actividade cultural independente, o domingo 11, cunha xornada completa na que serán protagonistas proxectos musicais de distintas partes de Galicia como Dogo (Valga e Santiago de Compostela), Nöwan (Cambados), Furada (Crecente e Vigo) e Replicantes (A Coruña e Ferrol).
A partir das 13.30 horas comezará a festa en homenaxe á traxectoria dun selo local que xa supera as 200 referencias editadas, só unha parte dun traballo que tamén inclúe a organización de concertos, feiras do disco, exposicións e a defensa de que “unha escena só existe cando hai persoas dispostas a sostela”.
Os mesmos Ferror DJs ocuparanse de amenizar con vinilos o xantar, que contará coa oferta gastronómica dun éxito seguro, Misco-Midas Foodtruck.
O trío Dogo, que vén de xirar por salas populares como a Mardi Gras da Coruña, achegará á xuntanza a súa proposta post-punk, showgaze e de rock alternativo, mentras que o synth punk de Nöwan fusionará con agresividade a electrónica underground con estilos como o post-black metal.
Furada, integrado polo compositor Adrián Riveiro e o poeta Pablo Gómez, defínese como post-punk electrónico cunha clara vontade literaria e, en cambio, Replicantes enmárcanse nun rock/metal do que destacan os seus potentes directos.
Ademais, sen moverse de Ferrol virá Cristy DJ, unha habitual de eventos na comarca afeita a adaptar as súas sesións á electrónica e música de baile.