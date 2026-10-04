Ferrol sumó en apenas un año 213 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social solo en la construcción

Trabajadores en las obras del proyecto 'Abrir Ferrol al mar' Jorge Meis

Solo en un año, entre septiembre de 2025 y el final del verano del presente ejercicio, la ciudad de Ferrol sumó 213 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en el sector de la construcción, un número alto en relación con el incremento total que acumuló la cifra de cotizantes en doce meses, 699, superando la barrera de los 21.000, la cifra más alta desde que existen registros por sectores, hace casi dos décadas.

La realidad de los datos es reflejo de lo que se percibe en la calle, con una actividad rehabilitadora que no se veía desde hacía tiempo, más allá de las nuevas promociones de vivienda pública que se están levantando en O Bertón.

En el conjunto de la zona, el número de empleos vinculados a la construcción se incrementó en 323, lo que demuestra una evolución desigual en la comarca. Entre Ferrol –213– y Narón –80– absorben prácticamente todas las nuevas altas, si bien hay otros municipios en los que se da un aumento considerable: Fene y As Pontes, los otros dos grandes concellos en términos demográficos, tienen, cada uno, 19 personas más trabajando en la construcción, mientras que en Pontedeume y Neda suman 11 y 10, respectivamente. En el otro lado de la balanza está Ares, que ha perdido 37, según revelan los datos del Instituto Galego de Estatística. Cariño y Ortigueira también han perdido cotizantes, con diez y siete.

Por grandes sectores de actividad, las afiliaciones en el conjunto de los veinte municipios de Ferrolterra aumenta en cerca de 1.600 personas, pero de manera desigual. El sector primario se ha dejado a lo largo del último año 160 cotizantes, mientras que la industria también sigue creciendo, con más de 280 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Los servicios, como es normal por la cantidad de actividades que abarca, se incrementa en cerca de 900 personas, pero lo relevante es que, a pesar de representar alrededor del 70% de todo el mercado laboral, entre la construcción y la industria rebasan la barrera de las 600. Es decir, que es el sector secundario el que está tirando con más claridad de la economía en Ferrolterra.

El análisis de los datos también permite radiografiar la salud laboral en los diferentes municipios. Si Ferrol suma 699 nuevas afiliaciones, Narón se sitúa en las 354. Destaca por la importancia proporcional el incremento de 126 que se produce en Ares y los 75 de Valdoviño. Además, por encima de los 60 están Pontedeume (63) y As Pontes (61). En Cedeira hay 53 más y en Fene, 41.

En lo que respecta al resto de los concellos, en Monfero hay 22 cotizantes más que hace un año, por los 20 de Moeche, los 13 de Mugardos y los 12 de Neda. Cerdido tiene 18 más, Ortigueira suma otros 12 y As Somozas añade cinco a los 400 que ya tenía hace un año.

De los municipios que pierden cotizantes destacan Cariño y Mañón, que tienen 31 y 30 menos, pero también Cabanas (22), San Sadurniño, con 17, y A Capela, con seis.