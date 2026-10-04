El último ataque a la Cruz Roja suscita más muestras de apoyo entre los sindicatos

Concentración frente a la sede de la Cruz Roja el pasado 25 de septiembre Daniel Alexandre

Los sindicatos CCOO y CGT han manifestado su solidaridad con la delegación de la Cruz Roja y sus trabajadores y trabajadoras tras el ataque, el segundo en apenas un par de semanas, sufrido en la madrugada del pasado viernes, en este caso de su furgoneta de teleasistencia.

CCOO apunta que este nuevo acto vandálico –esvásticas y la rotura de un cristal del vehículo– no es un “feito illado” y considera que se trata de un ataque “á clase traballadora e á solidariedade”. Recuerda que la Cruz Roja atiende a 1.500 vecinos y vecinas de Ferrolterra y que ese ataque “non son pintadas, son delitos de odio: a exhibición de simboloxía nazi é intolerable”.

En ese sentido, el sindicato exige al Concello y a la Subdelegación del Gobierno “unha condena firme” y que estos actos “non queden impunes”, además de hacer un llamamiento a la “resposta social unitaria”. Por su parte, la CGT asegura que este nuevo ataque es “un salto cualitativo” y se pregunta “que vai ser o seguinte. Queimar un coche? Incendiar o local? Violencia física contra alguén?”.

Señala además que la agresión tiene “responsables intelectuais”, apuntando al PP y a Vox “polo seu discurso de odio contra os inmigrantes”, y convoca a las fuerzas de izquierda a dar una respuesta conjunta.