El regreso a los orígenes de la exitosa Jaype, que incorpora otra generación

Jaype calle Lugo Jorge Meis

De la pequeña tienda de joyería y reparación que abrió Jaime Pena en la calle Soto del barrio de Esteiro en 1970, Jaype pasó a su recordado local de la calle Lugo, en A Magdalena, un negocio del que se hizo cargo su hermana y no tardó en convertirse en referente para la clientela ferrolana.

Patricia López Pena, que creció mamando el oficio familiar, levantaba la persiana en el 139 de la carretera de Castilla en diciembre de 2024, junto a Óscar López, y ahora su hijo Javier, de 19 años, es quien ha decidido volver al centro de la ciudad, donde tantas veces vio cómo trabajaban sus abuelos, para expandir este servicio de tasación y adquisición de oro y plata que no deja de crecer gracias a sostenerse en tres pilares muy valorados: la confianza, la transparencia y el cariño con el que tratan a todas las personas que les visitan.

“Teníamos en mente otras zonas, pero decidimos volver a los orígenes”, confirma Patricia, orgullosa por ver a la tercera generación implicada. “Estaba pensando qué hacer, porque la carrera que estudiaba no me gustaba, y me puse a trabajar con ellos y me enganchó. En realidad, siempre me llamó la atención. Pasaba los veranos en la joyería con mi abuela”, confiesa Javier, que estuvo varios meses aprendiendo con su madre y ahora es él quien está en el mostrador del nuevo Jaype —calle Lugo, esquina con Magdalena— de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00, de lunes a viernes, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Medio siglo de tradición joyera ampliada en el exitoso negocio de compraventa de Jaype en Ferrol Más información

“Aquí compramos todo tipo de joyería, de oro y plata, pero también cuberterías y juegos de café, que eran regalos muy típicos antes y ahora no suelen encajar en las decoraciones de las casas”, enumera, confirmando que “es un buen momento para vender” y poder darse un capricho o ‘tapar agujeros’, incluso teniendo la opción de recuperar la pieza después.

Una llamada basta para que acudan a los domicilios gratuitamente a realizar tasaciones y que el cliente no tenga siquiera que desplazarse

Y es que desde Jaype están decididos a normalizar sus servicios y que formen parte de la vida cotidiana de las familias, desechando tabúes sobre su actividad laboral, que está en alza actualmente. “La gran mayoría de nuestra clientela no vende por una necesidad vital, sino para tener un extra y sacarse de encima cosas que no se pone o que hereda y no sabe dónde ubicarlas”, ahondan Patricia y Óscar, recordando que la casuística es muy diversa porque “hay quien busca poder sufragar los gastos de mandar a sus hijos a la universidad, para pagar la derrama del edificio o el papeleo de la propia herencia. Otros también lo hacen para poder viajar”.

La confianza

Más de medio siglo de trayectoria les avala, pero detrás de su éxito, que ahora les permite expandirse, está el boca a boca. “Nosotros lo que queremos, por encima de todo, es que los clientes se vayan supercontentos, que confíen en nosotros al 100%. O sea, claridad y transparencia. Estamos para escucharlos, echar una mano, y que no tengan miedo”, comparten, dando cuenta de la filosofía de un negocio en el que no hay ni trampa ni cartón.

Javier realiza las evaluaciones de las piezas en el nuevo establecimiento Jorge Meis

De hecho, el proceso está certificado y actualizado conforme al marco legal para ofrecer todas las garantías, además de realizarse siempre delante de los propietarios de la joya o el objeto que se va a tasar. Y para aquellos que prefieran una tasación más privada o que por la cantidad de objetos que quieren evaluar no se pueden desplazar, en Jaype acuden a los domicilios a coste cero para revisar las piezas.

“Es muy importante que vayamos cuando el cliente lo necesite porque, en algunos casos, es mucho peso si son varias cosas y así es más cómodo. Lo que hacemos es comprobar in situ si lo que tienen es plata o alpaca, por ejemplo, y pueden decidir entonces si venderlo o no”, cuenta Óscar.

Las dos sedes de Jaype tienen las puertas abiertas para despejar dudas, pero también se puede contactar con estos profesionales en los teléfonos 636 068 756 (carretera de Castilla, donde además venden piezas de joyería y orfebrería a precios muy asequibles) y 603 558 704 (calle Lugo con Magdalena).