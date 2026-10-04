El Nachiños Fest cruza el charco para celebrar por primera vez un showcase en Ciudad de México

La cita incluirá directos como el de Calequi y Las Panteras Jorge Meis

El Nachiños Fest está de enhorabuena. Más allá de llevar siete años siendo una de las citas musicales indies de referencia en Galicia, sus organizadores han anunciado que celebrarán el próximo 24 de octubre un showcase en el Espacio X del Centro Cultural de España en México, ubicado en la capital del país latinoamericano.

El evento, que permitirá al festival ferrolano ampliar sus horizontes, tiene como principal objetivo unir la escena independiente española con la mexicana.

En concreto, la programación contará con la actuación en directo de varios artistas. Los primeros serán Calequi y Las Panteras, quienes aterrizarán en la denominada ciudad de los palacios para presentar su último álbum, ‘TRES’. Además, en la cita también habrá hueco para la escena musical de Guadalajara (Jalisco) con el directo de Real Albatross. La banda emergente continuará así cosechando éxitos gracias a su mezcla de indie rock, pop alternativo y electrónica. Sin embargo, no serán los únicos que formen parten del cartel, pues habrá un tercer grupo previsto, cuyo nombre aún está por desvelar.

Aparte de la música, la cita incluirá una zona pop-up con diferentes proyectos independientes y locales para amenizar la jornada.

Mediante esta experiencia internacional, el Nachiños Fest pretende romper fronteras y llevar su nombre a otros lugares del mundo. En su última edición, el festival contó con artistas como hydn, Eris MacKenzie, Puño Dragón, La Milagrosa, DJ Flaca, The Rapants y Baiuca, entre otros.